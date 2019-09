Тръмп се кани да забрани ароматизираните електронни цигари заради смъртни случаи

Американският президент Доналд Тръмп обмисля да наложи забрана на продажбата на ароматизирани електронни цигари в САЩ. Федералната служба за безопасност на храните е започнала подготовка за законодателната промяна. През изминалите дни здравни организации отправиха десетки призиви за действие, след като "епидемия" от мистериозна белодробна болест отне живота на шест души и засегна стотици в Съединените щати. Американският милиардер и бивш кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг обеща 160 млн. долара за финансиране на кампания срещу употребата на електронните цигари. Федералната Агенция по храните и лекарствата в Съединените щати в момента финализира своите препоръки за законодателните промени, които ще забранят всички вкусове, с изключение на тютюневия, на електронните цигари. Компаниите-производители ще могат повторно да предложат подобни изделия на пазара , но за тази цел ще трябва да подадат молба май догодина и тя да бъде щателно разгледана. Една от тези компании е обект на много критики през последните месеци, след като пусна в продажба примамливи за младежите вкусове като манго и сметана. Същевременно една от тези капсули съдържа никотин колкото една кутия традиционни цигари. "Всички са много щастливи, когато приятелите им започнат да консумират електронни цигари, нали? Но дали всички знаят каква е разликата? Просто хората трябва да знаят на какво подлагат организмите си", каза Джош Мартин - бивш консуматор на електронни цигари. Първите данни на американските Центрове за контрол и предотвратяване на болестите показват, че една четвърт от всички запитани американски гимназисти са употребявали ароматизирана електронна цигара през последните 30 дни. В момента се разследват над 450 случая на подозрителни белодробни заболявания. Потвърдени са шест смъртни случая, които се свързват с употребата на този вид цигари . Според експерти, макар и да не е доказано, причината за мистериозната болест е масло от витамин Е, съдържащо се в капсулата, което при подобно пушене става отровно. В Мичиган, Сан Франциско и Болдър, Колорадо, тези ароматизираните електронни цигари са забранени. източник: dnes.dir.bg Още за: забрана цигари САЩ Още от: България и свят



