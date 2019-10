Тръмп показа кучето от операцията по ликвидирането на Ал Багдади

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Twitter



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Twitter Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Twitter По думите на американския президент, САЩ може да пуснат част от записа, направена по време на акцията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка на кучето, придружавало американските войници в нападението през уикенда, при което беше ликвидиран лидера на Ислямска държава Абу Бакр ал Багдади, предаде ДПА. "Декласифицирахме снимка на чудесното куче (името му не е декласифицирано), което свърши такава ПРЕКРАСНА РАБОТА в залавянето и убиването на лидера на Ислямска държава, Абу Бакр ал Багдади!", заяви Тръмп в Туитър. Туитът му включваше и снимка на животното, седнало на задните си лапи. Началникът на Съвета на началник щабовете на въоръжените сили на САЩ Марк Мили заяви на пресконференция, че кучето е било леко ранено, но все още е на поста си. То все още е в района, където е извършена операцията. По-рано американският президент заяви, че може да разсекрети и да пусне част от видеозаписът, направен в събота по време на военната операция в Сирия, при която загина лидерът на Ислямска държава Абу Бакр ал Багдади. Предполага се, че видеото включва въздушни кадри и евентуално кадри от камери, монтирани на войниците, които щурмуват укритието на Ал Багдади. "Обмисля това. Може и да го направим", посочи Тръмп пред репортери преди да отлети за Чикаго и добави: "Можем да вземем определени части от видеозаписа и да ги разсекретим". Преди това видеоклипът ще трябва да бъде разгледан, за да се гарантира, че никоя част от него не разкрива тактическите методи, използвани от американските сили, заяви неназован американски служител, предаде Ройтерс. източник: dnes.dir.bg Още за: Тръмп куче операция Още от: България и свят



