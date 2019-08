Торнадо удари Люксембург, има ранени хора и разрушения (видео)

10 август 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos На близо сто жилищни сгради са нанесени повреди

Шестима души бяха ранени при преминаването на торнадо през югозападната част на Люксембург, предаде Франс прес. Природната стихия причини и материални щети. Скоростта на вятъра достигна 128 км/ч, съобщи метеорологичната служба на Люксембург. На разпространени в социалните мрежи кадри се вижда как ураганните ветрове отнасят покриви на сгради и комини. На близо сто жилищни сгради са нанесени повреди, съобщиха местните власти. Торнадото изкорени дървета, повреди автомобили и причини блокиране на движението по някои пътища. Железопътната компания на Люксембург съобщи, че има смущения на движението и по някои железопътни линии. Стигна се и до спиране на електричеството в част от засегнатите райони на Люксембург, съобщи пожарната служба. източник: dnes.dir.bg Още за: торнадо Люксембург скорост Още от: България и свят



