Топло начало, но хладен и дъждовен край на седмицата

27 май 2019 09:55 511 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos От четвъртък температурите ще се понижат

Днес ще се развива купеста облачност, по-значителна над западната част на страната. Само на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Дневните температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. Слаби краткотрайни превалявания с локален характер не са изключени и в София. Утре минималните температури ще бъдат от 11 до 17 градуса, а дневните - от 27 до 31, 32 градуса. Ще се развива купеста облачност, но вероятност за краткотрайни превалявания има само на места в крайните западни райони. В сряда ще превали и прегърми на повече места в планините и западните райони. Температурите ще останат почти без промяна: от 26 до 31 градуса. В четвъртък ще се появи слаб северозападен вятър и ще прониква по-хладен въздух, а атмосферата ще се лабилизира. Краткотрайни валежи с гръмотевици, а на места и градушки, са възможни над по-голямата част от страната. Температурите ще бъдат от 24 до 29 градуса. В петък ще бъде по-хладно, с температури от около 21 на запад и северозапад до все още около 28, 29 градуса в източните райони. Облачността ще бъде значителна, на много места ще превали и прегърми. Отново са възможни и локални градушки. Съществена промяна на времето не се очаква в събота и неделя. Ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Явленията временно ще отслабват през втората половина на нощта и в сутрешните часове, когато са възможни слънчеви интервали. Дневните температури ще са най-често от 20, 21 до около 25 градуса, но на местата с по-мощна облачност и повтарящи се краткотрайни валежи, е възможно да остава и малко по-хладно. Това важи най-вече за полупланинските райони и високите котловини и полета. източник: dnes.dir.bg Още за: край седмица температури Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката