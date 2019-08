СЗО създава световен регистър на модификациите на човешкия геном

Снимка: iStock by Getty Images Снимка: iStock by Getty Images Използването на тези технологии е свързано с безпрецедентни предизвикателства от етично, социално и техническо естество

Световната здравна организация (СЗО) оповести, че създава регистър, за да следи изследванията върху модификациите на човешкия геном, предаде Франс прес. Вестта идва след втората среща на Експертния консултативен комитет на СЗО за наблюдаване на модификациите на човешкия геном. През декември м.г. СЗО съобщи за сформирането на въпросната група от 18 експерти, след като китайски учен обяви, че са се родили генномодифицирани близначки. В свое комюнике СЗО пояснява, че експертният комитет призовава учените да включат резултатите от експериментите си в този световен регистър. На втората среща на комитета генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус отбеляза, че от предишната среща на 18 и 19 март някои учени са изразили желание да модифицират геномите на ембриони. "Това показва до каква степен работата ни е важна и спешна - каза той. - Новите технологии за модифициране на генома са много обещаващи за засегнатите от болести, които смятахме за нелечими. Но използването на тези технологии е свързано с безпрецедентни предизвикателства от етично, социално и техническо естество." източник: dnes.dir.bg Още за: СЗО геном регистър Още от: България и свят



