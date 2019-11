"Suicide by cop" - новата заплаха за американската полиция

От 1000 фатални стрелби в САЩ, около 100 са самоубийство с помощта на полицай

"Застреляй ме! Убий ме! Просто го направи!" - това са eдни от най-шокиращите думи, които един полицай може да чуе. Шокиращо е, че изобщо някой може да поиска това. Но се случва. Suicide by cop - и такъв термин съществува вече в Уикипедия. Откакто този нов феномен започна да се превръща в проблем за американската полиция. Самоубийство с помощта на полицай - колкото и абсурдно да звучи, ими и такова нещо - това е нападение или провокативно поведение срещу служител на реда, с цел да бъде предизвикан да използва оръжието си. Смъртоносно, срещу човека, който иска да умре. Медиите в САЩ го наричат още "синьо самоубийство" - от цвета на полицейската униформа. "Когато се сблъскват с хора в психическа криза, които понякога са въоръжени с нож или друго оръжие, офицерите се оказват със слаба или никаква подготовка да намерят алтернатива на оръжието си", призна шефът на полицията в Лос Анджелис Мишел Мур на пресконференция през август. От близо 1000 фатални стрелби на полицията в САЩ всяка година експертите смятат, че около 100 са самоубийства с помощта на ченге. Защото полицейските управления нямат протокол за справяне в такива случаи. Ченгетата обикновено многократно викат: "Хвърли ножа!" и се надяват на най-доброто. Но това не е достатъчно. Затова през октомври водещата полицейска организация предложи ръководство за обучение на годишната среща на Международната асоциация на началниците на полицията в Чикаго. Някои от шефове на управленията в големи градове възприемат предложението като добър начин за намаляване на случаите, при които се налага стрелба. В него е заложено, че служителите на реда трябва първо да мислят за собствената си безопасност и тази на околните хора. Да не насочват оръжието си към човека, да се отдалечават на безопасно разстояние и да участват в разговор, а не да крещят команди. "Ако насочиш пистолет към някого и кажеш: "Тук съм, за да Ви спася", това има двусмислено послание. Трябва да направим всичко възможно, за да сведем до минимум използването на сила и да увеличим максимално шанса за спасяването на живот", допълни Мишел Мур. Указанията не важат в случаите, когато потенциалният самоубиец има пистолет. Тогав служителят трябва да се прикрие и да извика подкрепление. Ако човекът има нож, униформеният трябва да поддържа безопасно разстояние и да използва превозно средство или друг голям предмет, за да запази дистанцията. Полицаите в САЩ отдавна се обучават да установяват 21-футова зона между себе си и човек с нож, но те са достатъчно бързи, за да успеят да извадят оръжието си и да стрелят, дори ако предполагаемият нападател е по-близо. "Когато човек има смъртоносно оръжие и използва някакъв вид животозастрашаваща сила, е малко вероятно всички инциденти да бъдат успешно разрешени без използване на сила. Можете да контролирате себе си, но не можете да контролирате своя противник изцяло", коментира Джим Паско от друга полицейска организация. А Джош Хилинг, патрулен полицай в Глендейл, Охайо, който неотвадна застрелял мъж, който го нападнал с нож на магистрала, разказа какво е преживял: "Единственото, което ми беше в главата, беше да крещя: "Хвърли ножа, хвърли ножа!". Извиках го около 100 пъти. Но нямаше ефект. Всички общуват по различен начин. Явно понякога трябва да се намери друг начин да се прокомуникира посланието". Полицейският отдел за психично оценяване разполага със специално обучени служители за справяне с инциденти с психично здраве и проследяване на събития, при които субектите или устно декларират, че желаят да бъдат убити от полицията, или са действали агресивно, за да насърчат разстрела. Протоколът включва включително обучение на диспечерите на тел. 911, които да разпознават индикациите, които дава потенциалният самоубиец, така че да могат да пратят именно тези обучени служители на мястото. Проучването откри 419 такива епизода в Лос Анджелис за пет години, от 2010 г. до 2015 г. От тези 419 случая служители от Лос Анджелис са използвали смъртоносна сила само седем пъти, убивайки петима от хората. Ранен е един офицер. "По-малко смъртоносна сила", като зашеметяващи оръжия или снаряди с гумени куршуми, е използвана 71 пъти. Никаква сила сила не е използвана останалите 341 пъти, или 81%. Причината е, че в отдела за психично оценяване в местната полиция има 70 добре обучени служители в добро психично здраве, готови да реагират на подобни инциденти 24 часа на ден. Полицейската организация обаче отбезва, че невинаги шоковите пистолети, лютите спрейове или подобни средства са достатъчни да се справи служителят със ситуацията, дори е възможно тя да ескалира. Електронните контролни оръжия не успяват да деактивират обекта в около 40% от случаите, показват официални данни. При инцидент тази година полицията използва три зашеметяващи пистолета, лют спрей, светкавично взривно вещество и гумени куршуми в опит да спре мъж с два ножа, но в крайна сметка не успява и се налага да бъде застрелян. Има и случаи, в които полицаи успяват да избегнат стрелбата, когато заплахата срещу тях не е голяма. Видео от миналата година показва как млад мъж буквално призовава униформените: "Застреляйте ме! Не ми се живее повече!". Спасява го това, че не е въоръжен, така че служителите на реда просто го арестуват. През 2017 г. пък полицията в град Форт Колинс в щата Колорадо разпространи запис, заснет от камера, прикрепена към тялото на униформен служител. Тогава 24-годишен мъж, е прострелян, при инцидент, който по-късно е определен от властите като опит за самоубийство. Остин Снодграс се обадил в полицията и съобщил, че нападател е наръгал съквартиранта му. Когато ченгетата се приближили до къщата, той ги посрещнал с пистолет, който по-късно се оказал игачка, и продължил да върви към тях, въпреки че многократно му било наредено да хвърли оръжието си. Тогава единият униформен го прострелва. Малко по-късно, когато качват ранения млад мъж в линейката, той казва: "Това беше фалшиво обаждане, аз се обадих, никой друг не беше пострадал". Заради действията си обаче той е осъден. А разследването заключава, че служителят, който е стрелял по него, е действал напълно правомерно, дори, по думите на районния прокурор - "професионално и смело". Статистиката включва и друг тип провокация, която самоубийци предизвикват полицаи не с насочено срещу тях оръжие, а срещу друг цивилен, чрез извършване на някакво престъпление или задействане на бомба - истинска, или предполагаема. В полицията в САЩ вече идентифицират и втори тип suicide by cop - когато човек, който е извършил престъпление, преследван е от полицията и е така притиснат, че разбира, че ще бъде заловен. Тогава решава, че по-скоро ще умре, отколкото да бъде арестуван - животът просто вече не си струва да се живее, ако ще е в затвора. Така решева да провокира полицаите да го убият. След официалното признаване на феномена, двама изследователи Марк Линдзи и Дейвид Лестър, започват да ровят в стари случи, някои от преди десетилетия. Един от тях е още от 1 август 1966 г., когато 25-годишният Чарлз Джоузеф Уитман - бивш морски пехотинец, убива 16 души от университетска кула в Тексаския университет в Остин, преди да бъде застрелян от двама полицаи. Според авторите едният от тях - Хюстън Маккой, вярва, че Уитман e можел да убие него и колегата му Рамиро Мартинес , но "той ни чакаше и искаше да бъде застрелян". Междувременно Американската асоциация по суицидология вече има статистика за профила на потенциалните самоубийци, които са искали да бъдат убити от полицаи: 95% са мъже, 5% жени Средната възраст е била 35 г. при мъжете и 40 г. при жените 41% от мъжете са били кавказци, 26% - испаноговорящи, а 16% - афроамериканци 50% от жение са били кавказзи, 25% - испаноговорящи 37% от мъжете и 42% от жените са били несемейни 29% от мъжете и 50% от жените са имали деца 54% от мъжете са били безработни 29% от мъжете не са имали жилища 62% от мъжете и 100% от жените са имали потвърдено или вероятно психично заболяване 80% от мъжете са били въоръжени - от тях 60% - огнестрелно оръжие, 26% са притежавали ножове 100% от жените са били въоръжени - 50% са имали огнестрелно оръжие, 50% са имали нож 19% са използвали фалшиво оръжие или са симулирали притежание на оръжие 87% от хората са осъществили самоубийствени комуникации преди и/или по време на инцидента 36% са били под въздействието на алкохол.



