Студенти от 115 държави учат за висше у нас, най-много са от Гърция

Делът на чужденците, които се обучават в наши висши училища се увеличава значително през годините

Чуждестранни студенти от близо 115 държави са учили висше образование у нас през учебната 2017/2018 г., показват данни от анализ на Евростат за мобилността при получаване на висше образование в страните на ЕС, предаде БТА. Общият брой на чуждестранните студенти за посочения период е бил 14 000, а на българските - 207 000, като делът на чужденците в нашите ВУЗ-ове е бил около 6 процента, според Евростат. Делът на чужденците, които се обучават в наши висши училища се увеличава значително през годините, като спрямо учебната година 2015/2016 техният брой е нараснал с 10 на сто, а спрямо периода 2013/ 2014 г. - с 33 процента. Най-голям е бил броят на чуждестранните студенти от Гърция - 26 процента или около 3 600 души. Следват студентите от Великобритания - 14 на сто или около 2000, от Турция - 14 на сто или 1 400, от Германия - 8 на сто или 1 120 и от Украйна - 5 на сто или 700 студенти. Чуждестранните докторанти през въпросния период са били 529 души от общо 6 546 докторанти в страната, като най-голям е бил броят на докторантите от Гърция - 138 души, от Турция - 75 души и от Казахстан - 50 души. По 1 студент има от такива екзотични дестинации като Сейшелските острови, Мексико, Куба, Ангола, Кения, Еритрея и Таджикистан. 1,7 милиона са били мобилните студенти в ЕС През учебната 2017/2018 г. в ЕС е имало около 1,7 милиона мобилни студенти от най-различни дестинации на света, както и от страни от ЕС. Делът на мобилните студенти е бил 8 на сто от всички записани студенти в ЕС за посочения период. Най-висок дял мобилни студенти е регистриран в Люксембург - 47 на сто от всички студенти в страната. Следват Кипър - 23 на сто, Австрия - 17 на сто, Чехия - 13 на сто, Дания и Холандия - по 11 на сто и др. На другия полюс сред страните с най-нисък дял регистрирани чуждестранни студенти са Хърватия, Испания и Гърция - по 3 на сто, Словения, Полша и Литва - по 4 на сто и др. Анализът обхваща и данни по европейската програма за обмен на студенти "Еразъм плюс", която подпомага студенти да прекарат обучението си в друго висше учебно заведение в чужбина. По програма "Еразъм" в ЕС има завършили близо 193 000 мобилни студенти на бакалвърско и магистърско ниво през посочения период, отчита Евростат. Най-предпочитана дестинация по програмата "Еразъм плюс" е била Испания - 21 300 завършили студенти. Следват Германия - 18 400, Великобритания - 12 400, Италия - 11 500 и Холандия - 11 000 завършили мобилни студенти. Тези пет страни са били топ-дестинацията за близо две трети от всички мобилни студенти, които са завършили бакалавърски програми за посочения период. По програмата "Еразъм" за магистърска степен най-предпочитана дестинация е била Франция - 20 500 души, следвана от Италия - 15 000 и Германия - 14 600. Тези три държави съставляват почти две трети от мобилните студенти, придобили магистърска степен по програмата "Еразъм". източник: dnes.dir.bg Още за: студенти училища анализ Още от: България и свят



