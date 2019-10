Спрени са високоскоростните влакове между Франция и Барселона

24 октомври 2019 09:43 399 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Местните власти в Монпелие са евакуирали 1000 души от региона. Трийсет и осем са били спасени с хеликоптери

Високоскоростните влакове между Франция и Барселона бяха спрени, след като наводнение нанесе щети на релсите, съобщиха френските държавни железници, цитирани от ДПА. Влаковете между френските градове Монпелие и Тулуза също бяха спрени, предаде БТА. Железопътната линия бе повредена южно от Монпелие и движението по нея ще бъде спряно до 4 ноември. Френските железници ще разгледат възможности за алтернативни маршрути за международните влакове. Местните власти в Монпелие са евакуирали 1000 души от региона. Трийсет и осем са били спасени с хеликоптери. Един човек е приет в болница в критично състояние. източник: dnes.dir.bg Още за: влакове регион евакуация Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката