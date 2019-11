Спасиха млада жена с инсулт и дисекация на артерия в мозъка

30 ноември 2019 11:15 329 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos 31-годишната пациентка от Монтана е оперирана в "Александровска болница"

Лекари от две клиники в столичната УМБАЛ "Александровска" спасиха живота на млада жена с изключително тежка диагноза - исхемичен мозъчен инсулт и дисекация на лява вътрешна каротидна (сънна) артерия в черепната кухина, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. Пациентката, която е на 31 години и е от Монтана, постъпва в Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“ с оплаквания от силна болка в лявата половина на главата и лявото око, продължаващи повече от 10 дни. В родното ѝ място е консултирана от стоматолог и УНГ-специалист за изключване на синузит, а после постъпва в неврологичното отделение на монтанската болница със съмнение за възпален черепно-мозъчен нерв. Пет дни по-късно се развива изразена слабост в десните крайници (десностранна хемипареза), която прогресира до пълна невъзможност да ги движи. Насочена е към Клиника по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“ за диагностично уточняване и лечение. Направените образни изследвания (компютърна томография и магнитно-резонансна томография) доказали изолирана дисекация (сцепване) на лява вътрешна каротидна (сънна) артерия в черепната кухина. Пациентката е преведена спешно в Клиниката по кардиология, където интервенционалното лечение на инсулта е рутинна практика. Началникът на клиниката доц. Добрин Василев извършва ангиопластика на артерията с имплантация на два съдоразширяващи стента. Интервенцията протича без усложения, а веднага след процедурата се наблюдава обратно развитие на симптоматиката. Доц. Василев уточни, че дисекацията на артерията в мозъка е била с дължина 6 см., но за щастие съдът е издържал напрежението на кръвотока и не се е стигнало до мозъчен кръвоизлив. Веднага след поставянето на стентовете жената раздвижила ръката си още по време на интервенцията. Благодарение на перфектната координация между двете клиники (неврологична и кардиологична), бързата и адекватна реакция на специалистите, пациентката е избегнала мозъчно-съдов инцидент, стабилизирана е и движи добре двата десни крайника. За пълното ѝ оздравяване се провежда слединсултна рехабилитационна програма. източник: dnes.dir.bg Още за: жена инсулт лекари Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката