Сняг и температури под нулата в Румъния (видео)

14 юли 2019 11:17 935 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Туристи споделиха, че не са виждали подобно нещо през последните осем години

Студена въздушна маса, проникнала от северозапад, донесе сняг в Румъния през юли, съобщава румънската телевизия Про ТеВе. В планината Бучедж (Централна Румъния) тази нощ валя сняг и натрупа няколко сантиметра, а на връх Ому (2505 м) имаше виелица. Температурите паднаха под нулата, усещаше се пронизващ студ и имаше гъста мъгла. Туристи споделиха, че не са виждали подобно нещо през последните осем години. Много от хората, които се бяха качили в планината с кабинковия лифт от Бущен, бяха облечени с къси панталони и не носеха със себи си дебели дрехи. Необичайните за този сезон снеговалежи се дължат на студена въздушна маса, проникнала в Румъния от северозапад, обясни Роксана Божариу, ръководител на отдела по климатология в Националната метеорологична служба. Румънските синоптици предупредиха, че утре се очакват ново понижение на температурите и дъждове, придружени с гръмотевици. източник: dnes.dir.bg Още за: маса сняг Румъния Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката