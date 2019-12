Смолянско остана без ток и с 30-сантиметрова снежна покрива

5 декември 2019 10:45 494 прочита



Снимка: iStock by Getty Images



Снимка: iStock by Getty Images Снимка: iStock by Getty Images Обстановката вече се нормализира, успокояват властите

С прекъснато на места електрозахранване и проблеми на пътя - така в Смолянско посрещнаха първия сняг. Снежната покривка по високите места в Смолянско достигна 30 сантиметра, което наложи временна забрана на движението на камиони. Пътищата са изчистени, но бяха опесъчени със забавяне, признаха от КАТ. Тази сутрин електричеството в няколко селища в община Чепеларе беше прекъснато, съобщава бTV. Ситуацията в областта вече се нормализира. Снеговалежът е спрял. Движението на камиони през прохода. Превала и пътя между Проглед и Стойките, и Стойките и Широка лъка остава ограничено. 90 машини в областта са работили цяла нощ на терен. За спазването на наложеното ограничение за вериги в прохода Превала следи пътна полиция. Някои от шофьорите и местните обаче са категорични, че снегът не ги е изненадал, защото е бил обявен в прогнозата и са го очаквали. Мнозина, обаче, не слагат вериги, докато снежната покривка не стане 1 метър. "Пътищата към момента са изчистени, но не са опесъчени. Има забавяне на фирмата с тази дейност, която води до недобри условия за пътуване", заяви гл. инсп. Костадин Марковски, началник на "Пътна полиция" - Смолян пред bTV. В момента 9 машини са заети с почистването на снега в проходите. Областният управител Адриан Петров призова шофьорите да не тръгват в никакъв случай с летни гуми. източник: dnes.dir.bg Още за: Смолянско сняг камиони Още от: България и свят



