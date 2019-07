Служител на Община Стара Загора ще бъде уволнен заради заповед да се колят прасета

Служител на Община Стара Загора ще бъде уволнен заради заповед да се колят прасета, съобщиха от Община Стара Загора. От кметството уточняват, че няма издадена заповед от кмета Живко Тодоров за колене на свине в селата от община Стара Загора заради Африканска чума. На 26 юли бе разпространено съобщение, че по разпоредба на Община Стара Загора всички домашни прасета, отглеждани тип "заден двор", трябва да бъдат заколени с цел предпазване от заболяването Африканска чума . Такова решение няма и никога не е взимано. Въпросната информация е невярна. Тя е разпространена неофициално от служител на администрацията до кметовете от старозагорските села без да бъде уведомено общинското ръководство, информират от общината. За тази самоинициатива служителят ще бъде уволнен дисциплинарно, защото е създал и паника сред стопаните, гласи съобщението. По-скоро препоръките от областната епизоотична комисия, но в пожелателен тон, са стопаните наистина да заколят животните от личните си стопанства, докато те са здрави. От там предупредиха, че след 5 август започват масови проверки по селата дали хората отглеждат нерегистрирани официално прасета. Ако бъдат открити подобни животни, те ще бъдат умъртвявани на място, труповете им - прибрани, а собствениците им ще бъдат глобени, вместо да получат някаква компенсация, става ясно от указания, изпратени от областната дирекция по безопасност на храните до кметовете на общини. До момента в област Стара Загора няма констатирани огнища на "африканска чума". В областта само във ферми при промишлени условия се отглеждат над 190 хиляди прасета и властите уверяват, че са взети нужните превантивни мерки, за да бъдат запазени те от заразата. Смята се, че поне засега Стара планина пази област Стара Загора от болестта, тъй като вълната от болни животни все още не е успяла да я премине, съобщи "24 часа". Колко обаче са свинете в "задните дворове" на хората, е неясно. Директорът на областна дирекция "Земеделие" в Стара Загора Елка Бонева сочи като сериозен проблем факта, че представителите на местната власт - селски кметове и кметски наместници, не разбирали сложността на ситуацията. "Често те не само, че не ни подкрепят, но и ни дават невярна информация", обяви тя по време на заседание на областната епизоотична комисия. източник: dnes.dir.bg Още за: служител Стара Загора заповед Още от: България и свят



