След паниката в Сливен: МОН с мерки срещу слуховете за отнемане на деца

8 октомври 2019 10:10 427 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo От Министерството на труда и социалната политика призоваха родителите да не се подават на провокации

Регионалните структури на Министерството на образованието и науката ще инициират допълнителни разговори с учители и родители във връзка с разпространението на дезинформация сред учениците и техните семейства, свързана с категорично неверни твърдения за принудително отнемане на деца, съобщиха от Министерство на образованието. МОН не може да допусне училищата да бъдат обект на такава атака, чиято цел е създаване на напрежение и внушаване на страхове. В същото време можем да го считаме и за целенасочена атака към една от най-важните задачи пред образователната система и усилията на цялата общност - всяко дете да посещава училище. Призоваваме при съмнения и притеснения родителите да се обръщат за информация и съдействие към институциите - училище, регионално управление на образованието, структури на МТСП и МВР. МОН е сигнализирало компетентните органи за получените сигнали за организирани акции по отписване на ученици от училища. Припомняме, че в две сливенски училища учебният процес днес е бил спрян. Причината е, че родителите са взели децата си от класните стаи заради слухове, че те ще им бъдат отнети от социалните служби в изпълнение "Стратегията за детето". За минути около 10.30-11.00 часа 6-о и 8-о основно училище в ж.к. "Даме Груев" се опразниха, а на дворовете останаха само учителите. Подобен проблем има и в Карнобат. От Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане категорично опровергават разпространената дезинформация сред семейства в Сливен, Ямбол, Карнобат, че "децата им ще бъдат отнети". Бихме искали да успокоим всички родители, че дирекциите "Социално подпомагане" и отделите "Закрила на детето" не планират такива действия. Призоваваме всички семейства да не се поддават на провокации, които целят всяване на страх и паника, съобщиха от министерството. Припомняме, че предприемането на временна мярка за закрила "настаняване на дете извън семейството" се налага единствено с решение на съда, при това само при изрични основания, определени в Закона за закрила на детето. В законодателството, което ще влезе в сила от 1 януари 2020 г. не се предвижда промяна на този принцип. Призоваваме при съмнения и притеснения родителите да се обръщат за информация и съдействие към институциите - местните дирекции "Социално подпомагане" и отделите "Закрила на детето", училищата, регионалните управления на образованието и структурите на МВР. източник: dnes.dir.bg Още за: Сливен МОН слухове Още от: България и свят



