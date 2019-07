Силно земетресение разтърси Крит

31 юли 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Трусът е регистриран тази сутрин

Земетресение с магнитуд 5.0 по Рихтер е регистрирано на остров Крит. Първоначално Европейският сеизмологичен център съобщи за магнитуд от 5.3 по скалата на Рихтер, но после коригира стойността на 5.0 по Рихтер. Трусът е бил с дълбочина 80 км. Регистриран е в 7.40 часа. Епицентърът е на 333 км южно от Атина и на 35 км югозападно от Ираклион. До момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети. Трусът идва само дни след като земетресение от 4,2 по Рихтер разтърси Атина в неделя. Епицентърът беше на 23 км северозападно от гръцката столица. Това бе вторичен трус след силното земетресение, който засегна града на 19 юли, прекъсвайки телефонните и мобилни услуги. Според института тогавашният трус бе с магнитуд 5.1. източник: dnes.dir.bg Още за: земетресение Крит остров Още от: България и свят



