Сибир е в пламъци, задушлив дим обхвана стотици населени места

31 юли 2019 09:59 546 прочита



Снимка: istock by Getty Images



Снимка: istock by Getty Images Снимка: istock by Getty Images Пожарите са предизвикани от сухи бури, от анормална горещина от 30 градуса в тези зони, застрашени са ледовете на Арктика

Над половин милион руснаци поискаха от руските власти да направят повече в борбата с горските пожари, бушуващи от седмици в Сибир, които еколози определиха като екологична катастрофа, предадоха световните агенции и БТА. Пожарите обхващат близо 3 милиона хектара гори - площ, която по размерите си се доближава почти до тази на Белгия. В пет руски района беше въведено извънредно положение. Петицията бе пусната онлайн от еколог от сибирския град Томск. Тя вече е подписана от 724 000 души, които призовават властите да предприемат по-решителни действия в борбата с пожарите и да обявят извънредно положение в целия Сибир заради тях. Авторът на петицията се надява, че тя ще окаже натиск върху властите, което ще се изрази в конкретни действия от страна на управляващите. Руският премиер Дмитрий Медведев поръча на министъра на природните ресурси и на екологията Дмитрий Кобилкин утре да отиде в Красноярск, за да проконтролира ситуацията с горските пожари опустошаващи Сибир, предаде ТАСС. Каква е опасността По данни на руските власти в Русия бушуват над 300 пожара с обща площ 2,8 милиона хектара. Повечето от тях са регистрирани в Сибир на територията на Иркутска област (58 пожара с площ близо 72 000 хектара) и Красноярския край (36 пожара на обща площ над 19 500 хектара). Всяка година в отдалечени райони на Сибир има огромни горски пожари. Властите понякога предпочитат да ги оставят да бушуват, тъй като те са в изолирани зони и не застрашават населението. Но тази година мащабите им са изключителни и еколозите се страхуват за тяхното въздействие върху околната среда, в това число и топенето на ледовете на Арктика, предаде Франс прес. Кои области са застрашени Пламъците са обхванали огромни райони в Якутия, Красноярск и Иркутск. Предизвикани от сухи бури, от анормална горещина от 30 градуса по Целзий в тези зони, пожарите се разпространиха от силните ветрове и засегнаха и околните райони, съобщава Руското федерално управление за горите. Задушливият дим от пожарите от седмици вече е обхванал не само стотината населени места в районите с пожарите, но и по-големи градове в Томска, Алтайска, Челябинска области и областта, в която се намира Екатеринбург. Работата на летищата там е нарушена заради дима. Жители се оплакват, че се задушават, че имат световъртежи, а има случаи и на припаднали по улицата. В неделя дим от пожарите в Сибир достигна и Казахстан, където концентрацията на замърсяващи субстанции превиши нормите в няколко градове, включително столицата Нур-Султан. Пред екокатастрофа Освен незабавните последици върху здравето на населението, еколозите предупреждават, че горските пожари може да ускорят глобалното затопляне. Според руския филиал на неправителствената организация Грийнпийс 12 милиона хектара са изгорели тази година в Сибир. Те са предизвикали освобождаването на въглероден диоксид. Изчезнало е такова количество гора, което означава, че въглеродният газ няма да може да се абсорбира в продължение на известно време. А саждите пък падат върху леда или снега, разтапят го или го потъмняват и намаляват способността на неговата повърхност да отразява топлината, предупреждава Световната метеорологична организация. Снимки на сателити на НАСА пък тези дни се завъртяха в мрежата и показаха внушителни облаци дим от пожарите, които достигат арктическите зони. Според Григорий Куксин, експерт от руския филиал на Грийнпийс, саждите и пепелта ускоряват топенето на ледовете на Арктика и на пермафроста, при който тази година се наблюдава тенденция към намаляване, освобождавайки газове, които засилват глобалното затопляне. Ефектът на пожарите върху климата е сравним с емисиите на големите градове и това пък увеличава проблема с пожарите. Колкото повече пожарите влияят на климата, толкова повече условията са благоприятни за нови опасни пожари. Повечето от пожарите в Сибир за в зоните на контрол - това са отдалечени или малко достъпни зони, в които решението да се гасят пожарите се взима от властите само ако се смята, че стойността на щетите ще превиши тази на стойността на операциите по гасене. Иначе ролята на властите в тези зони се свежда до наблюдение на еволюцията на пожарите. Скорошните наводнения Преди месец, на 25 юни, циклон удари Сибирския регион, помитайки язовирни стени и разрушавайки пътища. Наводнения заляха повече от 3700 домове, повече от 9000 души бяха засегнати. На 19 юли руският президент Владимир Путин отиде на място и разговаря с местни граждани, докато инспектира райони, засегнати от наводненията в Тулун, Иркутска област. източник: dnes.dir.bg Още за: Сибир пламъци места Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката