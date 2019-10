Шефът на сигурността във Ватикана подаде оставка след скандал

15 октомври 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Причината е изтекла информация

Доменико Джани, дългогодишният шеф на сигурността във Ватикана и главен телохранител на папа Франциск, подаде оставка заради изтичане на информация от разследване на предполагаеми финансови престъпления във Ватикана, предаде Ройтерс. Напускането на 57-годишния Джани, който е бивш сътрудник на италианските тайни служби и заемаше поста във Ватикана от 2006 г., последва безпрецедентен и необясним обиск от хората му на 2 октомври в две ключови ватикански служби, Управлението за финансово разузнаване и Държавния секретариат.



