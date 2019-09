Серия земетресения разлюляха Гърция, най-силното от 4,5 по Рихтер

4 септември 2019



Снимка: iStock by Getty Images



Снимка: iStock by Getty Images Снимка: iStock by Getty Images Няма сведения за пострадали или материални щети

Серия земетресения са регистрирани на територията на Гърция в последните часове, показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Най-силният трус е бил със сила от 4,5 по скалата на Рихтер. Той е отчетен на Додеканезите в 4:01 часа местно време (съвпада с българското време). Епицентърът е бил на 78 км югоизточно от Карпатос и на 150 южно от Родос, с дълбочина от 10 км. Няколко минути по-късно в същия район е регистриран втори трус със сила от 3,2 по Рихтер. В 7.08 часа земетресение с магнитуд от 3,6 е разлюляло столичния район. Епицентърът му е бил на 137 км северозападно от Атина и на 22 км южно от Ламия, с дълбочина от два километра под земната кора. Няма сведения за пострадали или материални щети. източник: dnes.dir.bg Още за: земетресения Гърция Рихтер Още от: България и свят



