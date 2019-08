Семейство запази хотел край морето в Гърция, а получи вила на 1 час от плажа

7 август 2019 09:31 1190 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Почивката на Христофор и Ренета Петрови от Севлиево била провалена

Семейство от Севлиево резервира хотел край морето в гръцкото село Афитос за лятната си почивка, а получи вила на 1 час пеша от плажа. Почивката на Христофор и Ренета Петрова е тотално провалена, съобщава Нова телевизия. "Бяхме резервирали месец по-рано, за да сме спокойни и да можем да отидем на мястото, където сме решили, че ще почиваме. Заплатихме си предварително почивката, обадихме се предварително преди да пристигнем в Афитос на хотелиера, каза че всичко е наред и ни очаква", разказва Ренета Петрова. Оказва се, че резервацията им е отменена, а неприятната новина разбират, чак когато пристигат на място. "Пристигаме в Афитос и в 12 часа хотелиерът ни казва да изчакаме на една бензиностанция. След това ни каза да го последваме и ни заведе в една вила, която въобще не се намира в курорта. Тя е по-скоро между Афитос и Политея", допълва жената. Така, вместо в хотел на метри от морето, съпрузите са настанени в друг с условия- далеч неотговарящи на изискванията им и на това, за което са платили. Хотелиерът ги уверявал, че нямал места, но мястото, където ги настанява ще им хареса. Според собственика на хотела, не е било възможно семейството да бъде настанено в стаите, за които са платили. Мъжът заяви, че качеството на стаите, където са настанени, е по-добро, отколкото мястото, което запазили първоначално. От платформата за резервации са изпратили писмо до семейството, в което се извиняват за ситуацията и уверяват, че вината е в хотела. "Платформите за хотелска резервация, които могат да ползват всички граждани на Европейския съюз, когато правят резервации за настаняване и за почивка на своето семейство се явяват посредник. Съгласно директивата за електронната търговия посредническите услуги са освободени от отговорност. В тази връзка, всяка една такава платформа се стреми отговорността да се носи от хотелиера", обясни Лиляна Кирчева-Арсова - директор Дирекция "Туристическа политика". За да може случаят да бъде проверен, трябва да бъде пусната жалба в Комисията за защита на потребителите в България. Семейството се прибира днес в България, като предстои да пуснат жалба. източник: dnes.dir.bg Още за: семейство хотел почивка Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката