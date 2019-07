Седмокласниците подават документи за класиране в гимназиите

От днес до 5 юли на сайта на министерство на образованието, се подават документите за участие на седмокласниците в класирането за прием в гимназиите. През тази година кандидатстването след седми клас е изцяло електронно, за да се избегнат грешно въведени желания и данни. Ако родителите нямат възможността да подадат заявление самостоятелно, могат да го направят в училищата "гнезда", определени от всяко Регионално управление по образованието в страната. Там учители ще въведат данните, а родителят ще може да ги провери на място. За професионалните гимназии е необходимо и медицинско свидетелство на учениците, завършили седми клас. Учениците и техните родители трябва да направят избор на училища, на профили или на специалности от професии, според бала на ученика. Седмокласниците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Всяка избрана паралелка трябва да бъде вписана като отделно желание. През тази учебна година седмокласниците в страната са 61 223. Те се явяваха на 17 и на 19 юни на националното външно оценяване по български език и литература, и по математика. На 21 юни беше националното външно оценяване по чужд език в седми клас, което беше по желание на учениците. Резултатите от изпитите не са с оценки, а са с точки. Максималният брой точки и на двата изпита е 100, но според балообразуването може да има различни комбинации, с различни предмети, определени от педагогическите съвети на училищата. По този начин максималният бал за кандидатстването след седми клас в гимназиите става 500 точки. Седмокласниците ще кандидатстват за общо 2499 паралелки в страната за учебната 2019/2020 години. От тях 1446 са професионалните паралелки, а 1053 са профилираните паралелки. 162 паралелки са за обучение по защитените професии, като най-много са в областта на селското стопанство, електрониката, енергетиката и транспорта. 316 са заявените паралелки с очакван недостиг на пазара на труда. Най-много са в областта на транспорта, машиностроенето, хранителната и текстилната промишленост, електротехниката и енергетиката. 149,5 паралелки са заявени само за дуалната система на обучение, която е в тясна връзка с бизнеса. източник: dnes.dir.bg Още за: документи участие класиране прием Още от: България и свят



