26 октомври 2019



—нимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



—јў ще изпрат€т бронирани подкреплени€ в »зточна —ири€, за да засил€т защитата от възможни атаки на джихадистите от "»сл€мска държава" срещу петролните находища, контролирани от подкреп€ните от ¬ашингтон сирийски кюрди, каза в Ѕрюксел американски€т министър на отбраната ћарк ≈спър, цитиран от јсошиейтед прес и Ѕ“ј. “ой нарече тези допълнителни сили "механизирани", което най-общо означава, че те ще включват танкове и други бойни машини, като Ѕ“–-и "Ѕрадли". “ова ще придаде ново измерение на американското военно присъствие, което досега бе съставено главно от части за спецоперации, които не б€ха въоръжени с танкове или друга бронирана техника, посочва јѕ. “ова ще означава и частично обръщане на курса към свиване на американското военно присъствие в —ири€, об€вен президента ƒоналд “ръмп, който нареди изтегл€нето на почти всички 1000 американски войници, които помагаха на сирийските кюрдски сили в борбата срещу »ƒ. “ова изтегл€не продължава въпреки об€веното днес от ≈спър изпращане на подкреплени€ в този петролодобивен сирийски район. Ўефът на ѕентагона не спомена за какво количество подкреплени€ става дума. “о може да достигне неколкостотин войници, като се има предвид, че нуждаещите се от много гориво танкове и други бронирани машини завис€т от значителни доставки и от наличие на помощна логистична група, отбел€зва јѕ. —ъобщението на ≈спър дойде в момент, когато “ръмп продължава да пише своите туитове, че американската военна миси€ в —ири€ е приключила. ѕреди това той бе из€вил готовност да помогне за защитата на петролните полета в източна —ири€, отбел€звайки, че от т€х може да се възползват както кюрдите, така и —јў, макар че тези ресурси принадлежат на сирийското правителство. «апитан за промен€щата се американска стратеги€, на днешната си пресконференци€ в Ѕрюксел, където заседаваха военните министри от Ќј“ќ, ≈спър каза, че миси€та на —јў винаги е била да се предотврати възраждането на »ƒ. "“ази миси€ остава непроменена", подчерта той, като добави, че не може да се допусне »ƒ отново да заплашва петролните находища. оментирайки предложението на √ермани€ за международна мироопазваща операци€ в североизточна —ири€, ≈спър, цитиран от “ј——, за€ви: "»скам да кажа пределно €сно, че —јў не разглеждат възможността за участие на свои сухопътни сили в каквато и да било международна операци€. Ќо ние поддържаме инициативите на европейските страни от Ќј“ќ". източник: dnes.dir.bg ќще за: —јў подкреплени€ —ири€ ќще от: Ѕългари€ и св€т



