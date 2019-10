Родителите на починалото в разградска болница бебе се съмняват за лекарска грешка

Родителите на починалото 11-месечно момченце в разградска болница търсят причините за смъртта му. Детето е било прието с пневмония, а няколко дни по-късно починало след усложнение от ротавирус. По случая е започнала проверка, като се очакват резултатите от аутопсията. Майката се съмнява, че става въпрос за лекарска грешка и немарливост. 11-месечният Павлин е приет в педиатрията на разградската болница на 15 септември. Той е бил с температура 39 градуса и пневмония. В епикризата е посочено, че няма придружаващи заболявания. "Казаха ни, че ще ни изпишат, защото пневмонията вече я нямало и просто ни държали заради стафилококи в носа", разказа майката на починалото бебе - Йоана Николова, пред Нова тв. След 5 дни лечение в педиатрията детето е преместено в инфекциозното отделение, където починало. На епикризата, която семейството получава от там, е посочена диагноза ротавирус. Освен двустранната пневмония имало и придружаващи заболявания - остра дихателна и сърдечна недостатъчност, както и мозъчен оток и анемия. "След няколко дни ми дават нова епикриза от инфекциозното - със същата дата, то реално е стара дата. В документа бяха описани същите придружаващи заболявания, но имаше и допълнително - Синдром на Рей", поясни майката. От ръководството на разградската болница посочиха, че веднага след фаталния инцидент е свикана лекарска комисия, която да разгледа случая. Нейното заключение е, че и лечението и диагностицирането са правилни. Според директора на болницата д-р Гечо Жеков още при приемането на детето в педиатрия е започнато лечение с антибиотици заради симптомите му. След като направили изследване и станало ясно, че се касае за вирус, лечението продължило в инфекциозното отделение. "Искам истината да излезе - къде е проблемът, защо се е стигнало до там. Ако евентуално пък е имало нещо, защо не са ми казали. Защото аз съм майка и мисля, че трябва да го знам. Дори и да е фатален краят. Те са лекари и трябва да ми го кажат", заяви Йоана Николова. източник: dnes.dir.bg Още за: родители болница бебе Още от: България и свят



