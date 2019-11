Разкриха кой е терористът, окървавил Лондон бридж

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/West Midlands Police Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/West Midlands Police 28-годишният Усман Хан е излязъл преди година от затвора, където е излежал присъда за тероризъм

Лондонската полиция потвърди самоличността на убития от полицаите нападател. Атаката е дело на 28-годишния Усман Хан, живеещ в Стафордшър, съобщава Ройтерс. По данни на в. "Таймс" през 2012 г. той е бил осъден за престъпление, свързано с ислямския тероризъм. Хан е бил освободен от затвора година преди нападението, след като приел да носи гривна, позволяваща да бъде проследен. По-рано Скотланд ярд потвърди, че при вчерашното нападение на Лондонския мост са загинали двама души освен извършителя, а други няколко са ранени. В интервю преди вечерното заседание на кризисния комитет "Кобра" на британското правителство премиерът Борис Джонсън определи като грешка факта, че "опасни престъпници могат да излизат предсрочно от затвора". "Трябва да се откажем от този навик и да налагаме подходящите присъди на опасни престъпници, особено на терористи", добави премиерът. Джонсън е фаворит в проучванията на общественото мнение преди изборите следващия месец, припомня Ройтерс. Той обеща да увеличи наказанията за тероризъм и да увеличи броя на полицаите на британските улици. Генералният секретар на Интерпол Юрген Щок пък заяви, че организацията е готова да предостави на британските власти всякаква помощ свързана с терористичното нападение в Лондон, предаде ТАСС. Щок заяви снощи в Туитър, че мисли за жертвите на атентата и съчувства на семействата им. Генералният секретар на Интерпол изрази признателност "за бързите действия на тези, които реагираха първи и за смелостта, проявена от представители на обществеността". източник: dnes.dir.bg Още за: атака дело Усман Хан Още от: България и свят



