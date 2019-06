Проф. Кантарджиев: Модата на тревните площи създаде опашки от хора, носещи ни кърлежи

19 юни 2019 09:44 620 прочита



Снимка: istock by Getty Images



Снимка: istock by Getty Images Снимка: istock by Getty Images В Гърция напоследък алармират за нов бум на западнонилска треска

Контролът на масовите инфекции като морбили, кърлежови инфекции през лятото и инфекции, предавани от комарите, е в ръцете на държавата. Мерките срещу комари и кърлежи от общините трябва да се подобрят". Това заяви пред БНР проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. За предпазване от кърлежи той посъветва да не се ходи в тревните площи с думите: "Модата на тревните площи доведе до толкова хора на опашки, носейки кърлежи в Националния център". Оказва се, че въпреки обработката на тревните площи срещу кърлежи опасността расте. По този повод главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев отчете на 6 юни, че към тази дата на територията на страната са регистрирани около 70 случая на лаймска болест и около 30 случая на марсилска треска вследствие на ухапване от кърлежи. Сравнено с миналата година сме с около 30% по-малко на брой случаи. Темпът на нарастване обаче е сега, така че през следващите два месеца ще надминем бройката от миналата година, каза тогава също по БНР д-р Кунчев. Какво да се прави срещу комарите Мерки срещу комарите трябва да се взимат през април, отбеляза проф. Кантарджиев. "Комарите се убиват ефективно, когато яйцата им са във водоемите. Националният център по заразни болести от години препоръчва тези мерки. Правим много курсове за хора, които се занимават с унищожаване на комари и кърлежи. За съжаление, интересът е само от фирмите. Много малко чиновници от РЗИ, които трябва да правят контрол на тези мероприятия, и много малко общински служители, които подготвят търговете за мерките срещу кърлежи и комари, идват", изтъкна специалистът. 8% от заболелите от западнонилска треска умират, отбеляза днес проф. Кантарджиев. По думите му симптомите са със засягане на главния мозък и дезориентация. За западнонилска треска се изследват само хора с възпаление на централната нервна система, подчерта той. В Гърция в последните дни алармират за нов бум на западнонилска треска. И местни, и туристи са предупредени да взимат мерки срещу комарите. В страната няма паника, предаде кореспондентът на БНР. Тази година Гърция очаква над 30 млн. туристи. Няма страх сред чужденците, но всички трябва да бъдат информирани за заболяването. Тоскана вирусът пък се пренася от папатаци, каза проф. Кантарджиев и посочи, симптомите при това заболяване не са толкова опасни. източник: dnes.dir.bg Още за: контрол инфекции морбили Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката