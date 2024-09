Утрешният ден, 10-ти септември, ще е ключов в новата американска история - ще се състои първия телевизионен дебат между кандидатите за президент Камала Харис и Доналд Тръмп. До момента двамата не са се срещали, не са разговаряли дори и по телефона, но във вторник се очаква да бъдат опасно близо един до друг.



Дебатът ще е организиран от ABC News. Кандидатите на демократи и републиканци вървят рамо до рамо "след летните катаклизми" в последното социологическо проучване на американския в. The New York Times. Тръмп запазва в общи линии процента от потенциални избиратели, които го подкрепят, докато мнозина не са наясно какво е становището на Харис по редица въпроси, посочва изданието.



Според британския в. The Guardian телевизионният дуел между настоящия вицепрезидент и кандидат за президент на Демократическата партия и бившия президент и кандидат на Републиканската партия може да се окаже и последният между двамата преди изборите на 5 ноември.



Според друго проучване, отново на The New York Times в комбинация с Siena College, Доналд Тръмп запазва подкрепата си и в навечерието на дебата избирателите не са сигурни, че знаят достатъчно за позициите на Камала Харис. Тръмп и Харис навлизат в последния етап на предизборните си кампании в напрегната надпревара, а с единствения им планиран дебат утре, Харис е изправена и пред значителна част от потенциални избиратели, които все още твърдят, че трябва да знаят повече за нея, отбелязва изданието.



Резултатите от националното допитване сред потенциални избиратели сочат, че Тръмп води пред Харис с 48 срещу 47% от гласовете - разлика, която е в рамките на трипороцентовата допустима грешка при проучвания и до голяма степен не се е променила спрямо проучването, проведено в края на юли, точно след като президентът Джо Байдън се отказа от кандидатурата си за преизбиране, акцентира The New York Times, цитира The Voice of America.



Вестникът отбелязва, че остават само малко повече от осем седмици до края на най-кратките президентски избори в съвременната американска история. И двамата кандидати не разполагат с кой знае какви възможности да променят електоралните нагласи, но за Тръмп мненията са до голяма степен фиксирани. Харис обаче все още остава непозната за мнозина.



Друг американски вестник - The Washington Post обръща внимание на приходите от различни източници, които Тръмп получава в последните седмици на президентската си кампания, отбелязвайки, че досега нито един кандидат-президент на САЩ не е свързвал толкова тясно кампанията си с лични предприятия с цел печалба, продавайки различни артикули - от обувки и книги до части от костюма си.



Тръмп отправи послание към избирателите, че ще пусне в продажба колекционерски картички със своя образ в онлайн пространството за 99 долара всяка, пише вестникът, цитира БТА.



"Петдесет изцяло нови зашеметяващи дигитални колекционерски карти - това е наистина нещо интересно", казва Тръмп в реклама. "На тези карти съм изобразен как танцувам и дори как държа няколко биткойна", добавя Тръмп.



Опитвайки се да генерира още средства, Тръмп заявява, че ако някой закупи 15 или повече дигитални карти, той ще му изпрати една физическа. Всяка карта идва и със специална екстра, посочваа той, "автентична част от костюма ми, който носех на президентския дебат". Пет от парчетата от костюма дори ще бъдат с автограф, обеща той. Желаещите да закупят 75 или повече от картите - на обща стойност над 7425 американски долара - бяха поканени да присъстват на гала вечеря в имението на Тръмп в щата Флорида, отбелязва The Washington Post.



В социалната платформа Truth Social Тръмп публикува и друго предложение - продажба на книга с негови снимки за 99 долара без автограф и 499 долара с неговия подпис. "Задължително трябва да имате тази книга по история на САЩ", написа той.



И в двата случая парите не са отишли за кампанията му, а за предприятия със стопанска цел, от чието популяризиране той печели милиони. Нито един кандидат за президент не е свързвал досега толкова тясно предизборната си кампания с лични инициативи с цел печалба, които продават зашеметяващ набор от стоки, включващи подписани копия на Библията, за които той получава хонорар от продажбата им, скъпи маратонки, златни колиета, дигитални колекционерски карти, химикалки, книги.



На уебсайта на компанията му се продават и различни политически стоки на по-високи цени, отколкото кампанията му предлага за същите артикули. Шапка с надпис "Да направим Америка отново велика" (Make America Great Again), която се продава за 55 долара на уебсайта на компанията му, струва 40 долара в рамките на президентската му кампания. Флаг с размери 91 на 152 см, закупен от кампанията му, струва 43 долара, докато същият размер флаг на сайта на компанията струва 86 долара.



The Wall Street Journal поставя акцента си върху проблемите на Тръмп в щата Мичиган, където някои от лидерите на републиканците там отказват да следват стратегията на кампанията на терен.



The Guardian припомни и хапливият език на Доналд Тръмп и репликите, с които той заплашва да вкара в затвора противниците си за "безскрупулно поведение", ако спечели президентските избори. Посланието му представлява и поредната заплаха да използва президентската институция, за да отмъсти, ако спечели втори мандат на власт.



Броени дни преди първия си - и вероятно единствен - дебат срещу Камала Харис Тръмп публикува предупреждение в Truth Social , в което заплашва да вкара в затвора "замесените в безскрупулно поведение" на тези избори, които според него ще бъдат подложени на интензивен контрол.



"Когато спечеля, тези хора, които измамиха, ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона, което ще включва дългосрочни присъди в затвора, така че това покваряване на правосъдието да не се повтаря", написа бившият президент, като отново се опита да посее съмнение в честността на изборите през ноември 2020 г.



Посланието на Тръмп представлява поредната му заплаха да използва президентската институция, за да си отмъсти, ако спечели втори мандат в Овалния кабинет. Няма доказателства за изборна измама, каквато той продължава да настоява, че е помрачила изборите през 2020 г., които той загуби от Джо Байдън. Всъщност десетки съдилища, републикански щатски служители и собствената му администрация заявиха, че той е загубил честно, посочва The Guardian.