Повишение на температурите от утре, променливо, но меко до средата на месеца

6 декември 2019 10:28 648 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos На фона на малко или повече над обичайните за декември температури, в низините ще се редуват мъгливи дни, слаби превалявания от дъжд и слънчеви интервали

Днес над много райони на страната ще остане облачно и мъгливо. Не са изключени и съвсем слаби подинверсионни превалявания от снежни зърна и кристали. Температурите в низините ще бъдат от 2 до 7 градуса, в източните райони до около 9. През нощта от запад облачността ще се увеличава и утре сутрин в Западна България ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат от около нула до плюс 5 градуса и на места в котловините не са изключени слаби поледици. Бъдете внимателни. Утре ще бъде облачно. В Дунавската равнина ще се появи слаб западен вятър и мъглите там ще се разсеят. През деня слаб дъжд ще превали в районите около Стара планина и Югозападна България. Максималните температури ще се повишат малко и ще бъдат от 5 до 9 градуса. В неделя облачността ще бъде променлива, след обяд в Северна България намаляваща до незначителна, почти без валежи. Дневните температури ще се повишат още малко и ще бъдат от 6 до 11, 12 градуса. Ще продължи да духа слаб западен вятър. В понеделник вятърът ще спре и минималните температури ще се понижат, като ще са от около минус 2, минус 3 до плюс 2 градуса. Дневните стойности ще бъдат от 6 до 11, 12 градуса. Ще бъде слънчево, с повече облаци в Северозападна България, а в източните райони ще се появи слаб южен вятър. Във вторник през страната ще премине атмосферно смущение, изразено с усилване на вятъра и слабо понижение на температурите. В низините на места ще превали слаб дъжд, а по високите полетя - краткотраен сняг или мокър сняг, но съществена снежна покривка няма да се образува. Дневните температури във вторник ще бъдат от 7 до 13 градуса. В сряда вятърът ще стихне и в част от низините ще се образуват мъгли. Температурите ще се понижат, като минималните ще са от минус 3 до 3, а дневните - от 2,3 до 9 градуса. източник: vremeto.dir.bg Още за: температури превалявания райони Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката