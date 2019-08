Порои, бури и градушки в събота

2 август 2019



Снимка: iStock by Getty Images



Снимка: iStock by Getty Images Снимка: iStock by Getty Images Жълт код за опасни явления е обявен за две трети от територията на страната: Източна България и Софийско

Днес през по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност и горещо, с температури от 30 до 35 градуса. Още преди полунощ, с попадането на страната ни под влияние на област на ниско налягане, атмосферата ще се лабилизира. Отначало над северозападните райони, а по-късно над голяма част от Западна и Централна България ще има мощни гръмотевични бури, на места придружени и от локални градушки. Утре преди обяд явленията в северозападните райони ще стихват, а краткотрайни валежи, някои от тях - значителни, ще има над източната половина на страната. При този процес на места ще паднат значителни количества за кратко време и са възможни локални наводнения. НИМХ е издал за утре жълт код за предупреждение за опасни явления: гръмотевични бури и обилни валежи, за цяла Източна България и централните части на Северна и Западна. Предупреждението важи за областите София-град, Софийска, Пазарджик, Ловеч, Габрово и всички области, източно от линията Велико Търново-Сливен-Ямбол, включително. Утре температурите ще бъдат от 27 до 34 градуса в северните и все още до 34, 35 в крайните южни райони. Ветровито, с умерен и временно силен западен вятър. От северозапад облачността ще се разкъсва и намалява. До полунощ срещу неделя явленията ще отслабват и над източните райони и постепенно ще спират. В неделния ден ще остане доста ветровито и по-хладно, с температури от 25 до 30 градуса. Облачността ще бъде променлива, а слаби краткотрайни превалявания са възможни предимно около Стара планина. В понеделник вятърът ще стихне. Слънчево или с незначителна купеста облачност, без валежи. Във вторник и сряда температурите бързо ще се повишат и през втория ден ще достигнат 31 до 36 градуса. Слънчево, горещо и предимно сухо време. източник: dnes.dir.bg Още за: бури градушки събота Още от: България и свят



