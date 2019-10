Пилоти съдят Боинг заради "лъжи за 737 MAX"

8 октомври 2019



Снимка: iStock by Getty Images



Твърдят, че са загубили над 100 милиона долара в заплати от спирането на тези самолети от употреба

Сдружение на пилоти на авиокомпания Саутуест заведе дело срещу Боинг заради загуби от спирането на модела 737 MAX, пиие АФП, цитирана от Дарик. Пилотите твърдят, че авиогигантът ги е излъгал за сигурността на самолетите от този модел и те са загубили над 100 милиона долара в заплати от спирането му от употреба. Синдикатът на пилотите заведе дело в понеделник в Далас. В него те твърдят, че Боинг ги е уверил, че новия модел 737 MAX е напълно сигурен, защото е практически същия като употребявания от години 737. "Тези уверения бяха лъжа", казват пилотите. Два самолета от новата модификация 737 MAX катастрофираха през 2019 г., като близо 350 души загинаха. Това доведе до спирането от употреба на всичките 387 самолета от новия модел. Саутуест е компанията, която е купила най-голям брой от новия самолет. В резултат компанията не могла да осъществи поне 30 000 полета, а пилотите загубили над 100 милиона долара в неполучени заплати. източник: dnes.dir.bg Още за: пилоти Боинг лъжи Още от: България и свят



