От понеделник, 2 септември 2019 г., започва изплащането на еднократната помощ от 300 лв. на стопанство в 21 области в страната. То ще става по утвърден график, съгласуван с кметовете на населените места за часовете и мястото на получаване на обезщетенията, уточняват от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Областите, в които започва изплащането са - Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София град, София област, Търговище, Шумен и Хасково. В някои от общините в тези области изплащането ще продължи в дните и след 2 септември. В областите Благоевград, Бургас, Габрово, Сливен, Стара Загора и Ямбол изплащането на средствата ще започне след 2 септември. Плащания няма да се извършват единствено в област Кърджали, тъй като там няма подадени заявления за обезщетения. Право на обезщетение имат стопаните, с до 5 броя прасета за угояване, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните си стопанства. източник: dnes.dir.bg Още за: изплащане обезщетения стопани Още от: България и свят



