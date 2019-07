ќт »ран: —ветът знае, че не се стремим към €дрено оръжие, това е научно познание

9 юли 2019 09:33 364 прочита



—нимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



—нимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos —нимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos »сл€мът не одобр€ва оръжи€та за масово пораз€ване, за€ви висш генерал

—ветът знае, че »ран не се стреми да се сдобие с €дрено оръжие. “ова е за€вил началникът на ирански€ орпус на гвардейците на »сл€мската революци€ генерал-майор ’осеин —алами, цитиран от агенци€ “асним. "«ащо ни санкционират глобално по €дрени€ въпрос, при положение че светът знае, че не се стремим към €дрено оръжие? ¬ действителност те ни санкционират заради научно познание", за€в€ва той, цитиран от –ойтерс и Ѕ“ј. "ядрените оръжи€ н€мат м€сто в исл€ма. »сл€мът не одобр€ва оръжи€та за масово пораз€ване", допълва —алами. ќќЌ за€ви, че според генерални€ секретар на организаци€та јнтониу √утериш обогат€ването от »ран на уран над зададени€ в €дреното споразумение от 2015 г. праг, ако бъде потвърдено, нито ще помогне да бъде запазено споразумението, "нито ще осигури осезаеми икономически ползи за ирански€ народ", посочи јсошиейтед прес. «аместник-говорител€т на ќќЌ ‘архан ’ак каза, че генерални€т секретар призовава “ехеран да продължи да изпълн€ва всичките си ангажименти по €дреното споразумение, докато "страните по него търс€т начин за преодол€ване на значителните предизвикателства" пред »ран. »з€влени€та на “ехеран, че постепенно се отказва от задължени€та си по —ъвместни€ всеобхватен план за действие не тр€бва да предизвикват паника, за€ви днес руското министерство на външните работи, цитирано от “ј——. "»з€влени€та, направени на пресконференци€та в “ехеран на 7 юли от представителите на министерството на външните работи и ќрганизаци€та за атомна енерги€ на »ран за твърдо намерение да бъде направена следваща стъпка в плана за постепенен отказ от задължени€та в рамките на €дрената сделка, не тр€бва да предизвикват паника", подчерта руското дипломатическо ведомство. "—тава дума изключително и само за доброволни задължени€ на »ран, поети от него в духа на компромиса и в името на сключването на —ъвместни€ всеобхватен план за действие", допълни министерството. източник: dnes.dir.bg ќще за: »ран св€т оръжие ќще от: Ѕългари€ и св€т



«апомни «а печат





¬аши€т коментар



¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар оментарите представл€ват личното мнение на техните автори. Ќикой друг, освен същите, не носи отговорност за т€хната достоверност и съдържание.

«адължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е при€тно и лесно т€хното четене. ¬ случай, че н€мате кирилица, мол€ използвайте функци€та ирилизаци€ по-долу.

оментарите тр€бва да са по темата на публикаци€та.

»зползването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и вс€какви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Ќе се допускат коментари, които пр€ко или косвено уронват престижа на Struma.com.

«абранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикаци€та и са полезни за читателите. Ќарушението, на ко€то и да е точка от горните правила ще се см€та за основание коментарът да бъде скрит. ѕри системно нарушаване на правилата достъпът на потребител€ ще бъде органичен.



оментар











¬ъведете кода от картинката