Още дъжд довечера и утре, чувствително затопляне в четвъртък и петък

25 ноември 2019 10:17 427 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos В следващите дни времето остава променливо и като цяло - по-топло от обичайното за последните календарни есенни дни

Днес ще бъде облачно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Температурите ще бъдат от 9 до 15 градуса, малко по-ниски в северозападните райони. След обяд ще започнат превалявания от дъжд, които постепенно ще обхванат южните и северозападните райони, а по-късно и Черноморието. През нощта ще вали над цялата страна, като по-слабо ще превалява само по поречието на Дунав. Утре ще продължи да вали над източната половина на страната и централните райони. С напредването на деня от запад преваляванията ще отслабват и спират, а последно това ще стане над Източна България в часовете преди полунощ. Сутринта температурите ще бъдат от 5 до 10 градуса. През деня няма да се затопли съществено: максималните температури ще бъдат от 6 до 11, само в Югоизточна България до 12-13 градуса. В сряда облачността ще намалее до незначителна над планинските райони и по-високите части на низините. В голяма част от Дунавската равнина и Тракия, обаче, ще бъде мъгливо или с ниски слоести облаци. Минималните температури ще бъдат от около нула до 5-6 градуса, а дневните - в интервала от 9 до 13 градуса, малко по-ниски в местата с трайни мъгли и ниски облаци. Ще бъде почти тихо. В четвъртък облачността ще бъде средна и висока. Минималните температури в повечето места ще бъдат от 2 до 7 градуса. Дневните слабо ще се повишат и ще са от 10 до 15 градуса, малко по-ниски по поречието на Дунав, където ще се задържат ниски облаци и мъгли. Ще се появи слаб южен вятър. В петък вятърът ще се ориентира от запад и ще се усили, в Дунавската равнина до умерен. Мъглите ще се разсеят, а температурите ще се повишат чувствително и ще достигнат 13 до 18 градуса, малко по-ниски в котловините на Югозападна България, защитени от западния вятър. По-късно през деня през страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток ще превали, като на места дъждът ще бъде придружен от гръмотевици. В събота максималните температури ще се понижат с няколко градуса, но ще останат високи за края на ноември. източник: dnes.dir.bg Още за: дъжд затопляне градуси Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката