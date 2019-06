Осем убити и над 40 ранени при стрелби в Чикаго през уикенда

Полицията в града патрулира на места, където се очаква разправа между престъпни банди

Петдесет и двама души са били простреляни в Чикаго през уикенда. Осем от тях са починали, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията в американския град. Двама човека са били намушкани смъртоносно с нож в Чикаго. С това общият брой на жертвите на насилието в града през почивните дни достига 10. Чикагската полиция е започнала патрули на определени места заради свързани с престъпни банди инциденти. От петък вечерта в града са били задържани 18 човека и иззети 92 огнестрелни оръжия. Иначе в Чикаго се наблюдава тенденция на намаляване на убийствата. Техният брой миналата година е бил с над 200 по-малко в сравнение с 2016 г., отбелязва АП, на която се позова БТА. източник: dnes.dir.bg Още за: души Чикаго полиция Още от: България и свят



