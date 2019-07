Ню Йорк потъна в мрак за часове заради голяма авария (видео)

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Аварията засегна Бродуей и театрите му и емблематичния Таймс скуеър

Голяма авария остави на тъмно 73 000 жители на Ню Йорк в продължение на часове. Токът е в западната част на мегаполиса е спрял в 18,47 ч. местно време. Заради аварията кметът на Ню Йорк Бил де Блазио, който беше на предизборна проява извън града, се завърна спешно. Противопожарната служба на Ню Йорк съобщи, че пожар в трансформатор вероятно е причина за прекъсването на електроподаването, заради което беше нарушена работата и на метрото в града и няколко метростанции потънаха в пълен мрак. Аварията засегна Бродуей и театрите му и емблематичния Таймс скуеър, на който рекламите угаснаха. Заради спирането на тока няколко театрални трупи довършиха спектаклите си на тротоара. Концерт на Дженифър Лопес в Медисън скуеър гардън пък беше анулиран няколко минути преди началото заради спирането на тока. Звездата се извини на феновете си в съобщение в Туитър и ги увери, че ще има нова дата за спектакъла. След пет часа в пълен мрак, електроподаването в Ню Йорк бе напълно възстановено. Де Блазио благодари за свършената работа на сътрудниците на службите за действия при извънредни ситуации. Той каза, че е започнало разследване на причините за инцидента. източник: dnes.dir.bg Още за: авария жители Ню Йорк Още от: България и свят



