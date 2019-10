Ново огнище на африканска чума в област Смолян

27 октомври 2019 09:56 193 прочита



Снимка: iStock by Getty Images



Снимка: iStock by Getty Images Снимка: iStock by Getty Images Забраниха дърводобив, лов и туризъм в района до 22 ноември

Ново огнище на чума по свинете е регистрирано в област Смолян, в района на рудоземското село Мочура при мъртъв глиган. За обявената инфектирана зона е издадена заповед на Регионалната дирекция по горите в Смолян за ограничаване на достъпа до горски територии, която включва забрана за дърводобив, лов и туризъм до 22 ноември. Инфектираната зона попада на територия на Държавното горско стопанство в с. Смилян, съобщи БНР. В района, в който е наложена забраната за достъп, ще се разрешава извършването на неотложни дейности след разрешение от Областната епизоотична комисия. В началото на октомври ограниченията за останалите 5 инфектирани зони в смолянска област бяха отменени. В районите на доспатското с. Змеица, Държавното ловно стопанство "Извора" в Девин, в община Чепеларе и районите на Чудните мостове и с. Проглед. Всички случаи на установяване на заразата са при мъртви диви прасета. източник: dnes.dir.bg Още за: огнище чума област Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката