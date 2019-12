Норвежки депутат предложи НАТО за Нобелова награда за мир

Норвежки депутат обяви, че е предложил НАТО - най-големия военен съюз в историята, за Нобеловата награда за мир за 2020 година, съобщи Франс прес. "Със своето съществуване НАТО гарантира нашия мир от 70 години. Благодарение на НАТО избегнахме Студената война да стане гореща война", написа във Фейсбук страницата си Ерлен Виборг, депутат от популистката десница, участваща в управляващата коалиция в Норвегия. "Понякога ние сме зависими и от военни операции за постигането на мира", добавя той. Неговото послание беше отправено ден след срещата на върха на алианса в Лондон, където разногласията между САЩ, Франция и Турция излязоха на яве, отбелязва агенцията. Нобеловият комитет приема всички предложения, ако те са изпратени преди крайния срок 31 януари, припомня АФП, цитирана от БТА. Право да номинират имат хиляди парламентаристи и министри от всички държави по света, бивши лауреати, някои университетски професори и бивши и настоящи членове на самия комитет. Друг норвежки депутат обяви през октомври, че предлага за Нобеловата награда за мир "народа на Хонконг". Тазгодишната Нобелова награда за мир беше присъдена на етиопския министър-председател Абий Ахмед заради усилията му да прекрати 20-годишния граничен конфликт между Етиопия и съседна Еритрея. източник: dnes.dir.bg Още за: депутат предложение НАТО Още от: България и свят



