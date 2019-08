Напрежението сред блокираните туристи на Самотраки ескалира

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Повечето хора останали без коли и дрехи за децата си

И през нощта продължи извозването на туристи, между които и много българи, от гръцкия остров Самотраки. От няколко дни над 1500 души не могат да напуснат острова, защото заради бурния вятър фериботът не пътува. Междувременно напрежението между блокираните туристи на остров Самотраки се покачва. Тези, които не са могли да са качат за първия курс, са блокирали кораба на пристанището. Те се оплакват, че са били оставени без коли. Повечето от тях нямат и чисти дрехи за децата си. "Ситуацията е изключително изнервена, защото няма никаква информация. Извозиха ни колите, казаха, че няма ценз да вози хора и ни оставиха без автомобилите. Има хора с деца, нямат дрехи за децата. Стана един малък бунт", разказват потърпевшите. Недоволството ескалира още през деня, когато гневни румънски туристи нахлуха в морската администрация на острова заради липсата на фериботи за хората. Първите туристи бяха извозени вчера. Фериботът, който беше пренасочен за закъсалите хора, пристигна малко преди 6 ч. на пристанището в Александруполис. източник: dnes.dir.bg Още за: напрежение туристи Самотраки Още от: България и свят



