14 септември 2019



Нападения с дронове са предизвикали пожар в две големи петролни съоръжения в Саудитска Арабия тази сутрин, съобщи вътрешното министерство, цитирано от Асошиейтед прес. Пожарът е овладян, посочи министерството. В съобщението не бе уточнено кой е извършил атаките срещу съоръженията на петролната компания Арамко. Йеменските бунтовници хуси често са нанасяли удари с дронове срещу мишени в Саудитска Арабия, но засега не са поели отговорност за днешните нападения. Днес са атакувани голямо петролно съоръжение в Абкаик, близо до Даман, и петролното находище Хурайс, в Източната провинция на кралството. Горящата рафинерия е най-голямата в Саудитска Арабия и преработва значителна част от петролния й износ, минаващ през Персийския залив. Води се разследване, добавя Асошиейтед прес. Напрежението в района е голямо след нападенията през юни и юли срещу петролни танкери във водите на Залива, за които Рияд и Вашингтон обвиняват Иран. Техеран отрича тези обвинения. Йеменските бунтовници хуси, подкрепяни от Иран, също предприеха миналия месец въздушни удари с дронове през границата по петролното находище Шайбах. Някои от тези атаки също причиниха пожари, но не прекъснаха производството. Саудитските сили за сигурност осуетиха атака на Ал Каида срещу Абкаик през 2006 г. "Арамко" се готви да листва на борсата своите акции, вероятно още тази година, в рамките на усилията за диверсифициране на икономиката на Саудитска Арабия - най-големия износител на петрол в света, която засега е почти изцяло зависима от добива на петрол. източник: dnes.dir.bg Още за: нападения дронове пожар Още от: България и свят



