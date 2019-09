НАП пусна приложението, което показва какви лични данни са хакнати

НАП пусна приложението, чрез което всеки гражданин може да разбере какви негови лични данни са били неправомерно разпространени, вследствие на хакерската атака през юли. Електронната услугата е качена в специално разработен сайт, чрез който НАП ще продължи да информира засегнатите лица, съобщиха от приходната агенция. Справка можете да получите по няколко начина. При проверка по електронен път - достъпът до автоматичната електронна справка за клиенти се осъществява на адрес тук >>. Справката е достъпна с ПИК, издаден от НАП, или с електронен подпис. Справка с електронен подпис може да бъде направена само за физическо лице, което е посочено като титуляр или автор в електронния подпис и в него се съдържа ЕГН. Проверка може да бъде направена и на място във всеки един офисите на НАП. Услугата се предоставя след идентифициране с документ за самоличност. В случаите, в които желаете справка за друго лице, е необходимо да предоставите пълномощно. Българските граждани, които не разполагат с ПИК и КЕП, живеят дългосрочно в чужбина и нямат възможност да посетят офис на НАП, могат да получат информация на телефонния номер за връзка с НАП от чужбина - +359 2 9859 6801. След свързване, експерт ще Ви зададе контролни въпроси с цел идентификация и предоставяне на нужната Ви информация, уточняват от НАП. Обща информация за чуждестранните лица е публикувана в английската версия на създадения по темата сайт тук >> Чуждестранните лица, за които има разпространени лични данни, ще бъдат уведомени от данъчната си администрация. Новата надградена услуга, предоставяща информация за неправомерно достъпените и незаконно разпространени лични данни, замества съществуващата досега проверка, която се извършваше с ЕГН и телефонен номер. източник: dnes.dir.bg Още за: НАП приложение граждани Още от: България и свят



