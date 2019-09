НАП подценила сигурността на личните данни: Какво показа проверката на комисията

Снимка: istock by Getty Images Снимка: istock by Getty Images Агенцията по приходите допуснала редица технически нарушения, липсвали процедури за управление на риска

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е открила 20 нарушения при проверката в НАП заради теча на данни, след хакерската атака отпреди седмици. Това стана ясно при изслушване на председателя на комисията Венцислав Караджов и екипа, водил проверката по време на заседание на временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на НАП. Един от изводите от проверката е, че НАП са приоритизирали обслужването на гражданите чрез електронни услуги за сметка на сигурността на личните им данни, предаде БТА. Караджов изтъкна, че електронните услуги за гражданите са дебалансирали защитата на личните данни. КЗЛД е установила, че НАП не са предприели редица техническо-организационни мерки, за да предпазят личните данни на гражданите. Сред тези мерки са разписването на различни видове протоколи за работа, правила и процедури за защита на личните данни, както и права и задължения за контрола, обмена и обработката на информацията. Нарушения имало и при мерките за достъп до базите данни, липсвали процедури за управление на риска. Операционните системи, свързани с личните данни, били на ниво от 2008 г. с направени съответни ъпдейти, но поддръжката им изтичала януари 2020 г. в световен мащаб. Липсвали още политики за обработване повторно на личните данни и за унищожаването на лични данни, използвани еднократно, като например при изискана информация от НАП по определен случай. Проверката е показала още, че липсват вътрешни правила за обучение на служителите да работят с лични данни. Караджов отбеляза, че след теча на данни НАП е оказал пълно съдействие при действията на комисията. Установено е било още, че голяма част от проблемите са били констатирани в последните пет години от служители на НАП. Председателят на комисията обясни, че образователен ценз за обработка на лични данни не е необходим и напомни, че от две години КЗЛД предлага да се създаде Национален обучителен център за работа с лични данни. Председателят на комисията посочи още, че КЗЛД прави секторни проверки и проверки според броя сигнали и жалби. За НАП не е имало индикации да се налага проверка. Към момента са били направени секторни проверки в областта на телекомуникациите, образованието, здравеопазването и бързите кредити, където са били дадени съответните препоръки. На следващото заседание анкетната комисия ще покани за изслушване ръководството на Държавна агенция "Електронно управление". източник: dnes.dir.bg Още за: НАП сигурност данни Още от: България и свят



