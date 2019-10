Националните и регионалните музеи в страната са отворени за ученици днес

28 октомври 2019 10:39 200 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Денят след изборите е неучебен, но присъствен за учениците и учителите от училищата, в които има избирателни секции

Националните и регионалните музеи в страната ще бъдат отворени за организирани ученически посещения днес. Част от тях ще бъдат със свободен вход, а в други таксите ще са минимални. В деня следвота учениците ще могат да разгледат безплатно музеите и Ботаническата градина към Българската академия на науките, както и институтите й, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. От Сдружението на общините ще препоръчат да се определят символични такси за посещение на общинските културни институции. За това са се разбрали министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на културата Боил Банов, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Денят след вота за местна власт е обявен за неучебен, но присъствен за учениците и учителите от училищата, в които има избирателни секции. Ръководствата им могат да организират спортни прояви, дейности по интереси, посещения на музеи, галерии, театри или на други културни институции, както на фирми и предприятия с цел кариерно ориентиране на децата. Директорите имат правото да изберат и да има нормален учебен процес, информират от МОН. В понеделник учениците може да посетят и общинските културни институции - като галерии, театри, библиотеки, читалища, както националните и регионалните музеи. Отворени за ученически групи ще са още Националният природонаучен музей, Археологическият, Етнографският и Антропологичният музей към БАН, Националната лаборатория по компютърна вирусология и част от институтите на Академията. източник: dnes.dir.bg Още за: страна ученици музеи Още от: България и свят



