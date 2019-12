Мъглите и мръсният въздух се завръщат, остава сравнително меко за декември

През следващите няколко дни истинска зима у нас няма да настъпи. За нея ще напомнят само мъглите в някои ниски части и котловините. Днес ще бъде облачно, в много райони на низините и котловините - мъгливо. Дневните температури ще бъдат от 2-4 градуса в местата с гъсти мъгли до 10-12 в някои полупланински и източни райони, където ще духа слаб вятър от юг-югоизток. В районите с мъгла е възможен слаб ръмеж, сутрин и през нощта при отрицателни температури - леден ръмеж. Това не може да бъде значителен валеж, но при отрицателна температура е възможно да остави ледени наслагания - бъдете внимателни. През нощта облачността от запад ще се увеличава. Минималните температури утре сутрин ще бъдат от минус 1 до 4 градуса в повечето места. През деня ще бъде предимно облачно, в низините - мъгливо, но ще остава почти без валежи. На места в районите с гъста мъгла е възможен ръмеж. Дневните температури ще бъдат от 2-3 градуса в местата с гъсти мъгли до около 10, 12 градуса на места в източните райони и полупланинските части на страната, разположени над мъглите и ниските облаци. В тези места ще духа слаб вятър от юг и югоизток. Южно от страната ни в следващите денонощия ще премине средиземноморски циклон, който ще причини интензивни валежи в южната ни съседка. В някои райони на Централна Гърция за 12 часа ще паднат количества валеж, които са обичайни за месец и половина -два, до 100-120 литра на квадратен метър. За съжаление, там не са изключени локални наводнения. В гръцката столица Атина силният дъжд ще бъде придружен и от гръмотевици. Междувременно, зимата не е дошла още дори в Москва, където при положителни температури утре ще вали слаб дъжд - нещо не чак толкова обичайно за средата на декември за руската столица. През нощта срещу сряда и в сряда над крайните южни и югозападни райони ще завали дъжд. Слаб дъжд ще превали и по Черноморието. През деня слаб дъжд ще вали предимно над южните райони и части от Източна България, но валежите ще са слаби, освен на места в Родопите. Сняг ще превалява над 1600-1700 метра в части от Балкана и над 1800-2000 метра в Родопите. Дневните температури ще останат без съществена промяна, ще се задържат и мъглите в голяма част от низините и котловините. Там ще остава и с по-ниски температури. Валежите ще спират и в четвъртък и петък ще бъде мъгливо, без валежи, освен слаб ръмеж в местата с по-гъсти мъгли. Температурите в низините ще остават в рамките на и малко над обичайните за средата на декември. В планините облачността ще бъде променлива, а температурите - над обичайните за сезона. В събота ще се появи слаб до умерен западен вятър и мъглите ще се разсеят, а температурите ще се повишават. източник: dnes.dir.bg Още за: мъгли въздух райони Още от: България и свят



