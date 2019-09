МРРБ обновява 435 училища и детски заведения и 13 университета в 112 общини

Ремонтите струват близо 625 млн. лева

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обновява 435 училища и детския заведения и 13 университета в 112 български общини. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството. Ремонтите дейности са за 624 млн. лв., които се осигуряват от управляваната от МРРБ Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Над 203 000 ученици, студенти, деца от детски заведения, преподаватели и непедагогически персонал ще се обучават и работят в обновена учебна среда. С близо 54 млн.лв. се реновират сградите на 13 висши училища. Ремонтите са завършени напълно в три от тях - Техническия университет, Лесотехническия университет и Медицинския университет в София. В 39 големи български града по програмата се инвестират близо 387 млн лв. 121 училища и 104 детски градини се преобразяват в Столична община, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Видин, Добрич, Хасково, Пазарджик, Шумен, Сливен, Габрово, Ямбол, Перник, Враца, Ловеч, Кърджали, Смолян, Разград, Казанлък, Асеновград, Монтана, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Силистра, Димитровград, Търговище, Лом, Петрич, Свищов, Велинград, Карлово, Панагюрище. Напълно приключени са проектите в 38 образователни институции с 25 735 ученици и преподаватели. В 28 по-малки общински центрове, бенефициенти на програмата, се ремонтират 37 училища, 19 детски градини и пет общински детски комплекса с 23,6 млн. лв. Още 149 училища в сферата на културата, спорта, земеделието, агротехника, ветеринарна медицина и професионални гимназии- предстои да се модернизират по мярката "Подобряване на държавна и общинска образователна инфраструктура от национално и регионално значение" с бенефициент Министерство на образованието и науката, със 178 млн. лв. В тях се обучават и работят 77 292 души. Те са в общините Велинград, Кнежа, Гълъбово, Вълчи дол, Нова Загора, Хасково, Стара Загора, Силистра, Исперих, Първомай, Пазарджик, Кайнарджа, Ловеч, Павликени, Разлог, Бургас, Карнобат, Ямбол, Костинброд, Благоевград, Варна, Община град Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Сандански, Попово, Тетевен, Суворово, Бяла Слатина, Столична община. източник: dnes.dir.bg Още за: МРРБ училища програма Още от: България и свят



