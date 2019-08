МОН: Абсурд е да се освобождават учители през лятото

Търсят се над 1000 преподаватели, които да бъдат наети на работа

На прага на новата учебна година стои страхът, че няма кой да влезе в час. Над 1000 са свободните учителски места, по данни на регионалните управления на образованието. "Нашата цел винаги е била да задържим добрите и мотивирани учители. Винаги в по-големите градове са се търсели повече учители", коментира пред БНР зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. Михайлова засега не вижда нищо тревожно, че се търсят учители: "Тревожно би било, ако нямаше кандидати за тези свободни учителски позиции. На този етап се явяват кандидати. Обикновено във фокуса са учителите по общообразователна подготовка, но има и кандидати за професионалните гимназии - част от свободните работни позиции са обявени и за такива специалисти". За практиката директорите да освобождават част от учителите през лятото, Михайлова подчерта, че тази практика не се толерира и я нарече недопустима: "Учителската професия не е сезонна работа. Правим и проверки за нарушения, директорите подлежат на санкция. Има и друг въпрос - това е моралният въпрос. Ние сме на позиция, че това е недопустима и неприемлива практика и тя трябва да бъде прекратена". източник: dnes.dir.bg Още за: МОН учители лято Още от: България и свят



