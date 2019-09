Може да отнемат лекарските права на кардиолога, слагал ненужни стентове

25 септември 2019 09:43 658 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Нова телевизия



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Нова телевизия Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Нова телевизия Шефът на Българския лекарски съюз заяви, че Етичната комисия очаква резултатите от проверките

Слагането на стентове на здрави хора може да бъде доказано, а ако вината на кардиолога д-р Петър Лазов от пазарджишката болница бъде доказана, може да му бъде отнето правото да упражнява лекарската професия. Това обясни пред Нова телевизия председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров. От няколко дни инвазивният кардиолог в Кардиологично отделение - Катетеризационна ангиографска лаборатория на МБАЛ-Пазарджик е отстранен от работа със заповед на изпълнителния директор на болницата и няма да работи до приключване на проверките на всички контролни органи. Разследване на Нова телевизия показа как д-р Петър Лазов взима 57 000 лева месечна заплата. Той е поставял стентове както на болни, така и на здрави пациенти. "За щастие за тези манипулации има архив, който може да бъде проследен назад в годините. Може да бъде доказано дали това се е случило. Ако това се е случило, вярвам, че Етичната комисия на БЛС, ще бъде на висота и ще вземе своето решение. Най-тежкото наказание е БЛС да лиши този лекар от право да практикува", допълни д-р Маджаров. Проверки по случая извършват прокуратурата, Агенцията за медицински надзор и ръководството на самата МБАЛ-Пазарджик. източник: dnes.dir.bg Още за: стентове Петър Лазов право Още от: България и свят



