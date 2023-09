Младата Надежда Макавеева изуми България и Михаил Билалов със знанията си в "Стани богат". Благодарение на интелекта си тя успя да спечели солидна сума пари. Усмихнатото момиче направи невероятна игра и стигна до въпросите за много сериозни суми. При представянето ѝ в началото водещият Михаил Билалов каза, че нейният живот е музика. А когато не пее, работи в международна компания за клинични проучвания, пише Факти.бг.

Любопитното е, че тя получи помощ не от единия, а от двамата си родители – баща си Николай и майка си Екатерина. Участничката мина с лекота през първите пет въпроса за сигурна сума от 500 лева. След това безупречната ѝ логика и познания я преведоха без използване на жокер при още три от въпросите.

"Колко на брой са млечните зъби при хората?", бе № 6, а възможните отговори бяха 16, 24, 20 и 22. Надежда призна, че се чуди между 16 и 20, преброи ги опипвайки ги с език и избра 20, което се оказа вярно.

"В кой сериал главната героиня се казва Единадесет?", я попита след това Билалов. Тя веднага посочи правилният "Странни неща" в конкуренцията на "Малкълм", "Теория за големия взрив" и "Игра на тронове".

Въпросът за 2000 лева бе: "Част от територията на коя балканска държава са островите Брач, Крък и Корчула? – Сърбия, Словения, Хърватия или Черна гора. Тук Надежда посочи, че Сърбия няма излаз на море и разкри, че е ходила в Хърватия и Черна гора. Накрая се спря на Хърватия, тъй като е известна с многото си острови, и отново това се оказа печелившият избор.

Следващото питане бе първото, което я затрудни: "На кой ден в Италия вярват, че яхналата метла старица Бефана раздава подаръци на послушните деца? – Коледа, Богоявление, Великден или Благовещение."

Макавеева поразсъждава и призна, че често общува с италианци, но не знае точно кой е отговорът. За това реши да прибегне до първия си жокер – "Обади се на приятел", позвънявайки на майка си Екатерина, която веднага ѝ каза, че верният отговор е Богоявление и така участничката продължи напред в играта.

В този момент реши да заключи 5000 лева като втора сигурна сума, а въпросът за нея бе: "Кой град се споменава в легендарната песен "Let The Sunshine in" от мюзикъла "Коса"? – Москва, Манчестър, Вавилон или Рим." Надежда сподели, че знае песента, а филмът е за бунта срещу войната във Виетнам. Тя се насочи към Вавилон, но тъй като става дума за въпрос за сигурна сума, прецени, че е по-добре да прибегне до нов жокер, викайки до себе си своя баща Николай, който бе в публиката. Той категорично я насочи към Манчестър и така семейното трио стигна с общи усилия до сигурни 5000 лева.

Въпросът за 10 000 лева бе спортен, но и тук тя показа знания. "Коя държава никога не е била домакин на Гран При във Формула 1?", я попита Билалов. Даде опции за избор между Азербайджан, Русия, Унгария и Дания. Макавеева се зарадва, тъй като наскоро изненадала баща си с билети за автомобилното състезание и тогава се поинтересувала от този спорт. Разбрала, че в Азербайджан и Унгария стартове е имало. Тъй като не знаеше кой от другите два може да е верният отговор поиска последния си жокер – „50:50“, след който на монитора останаха Азербайджан и Дания. Тя посочи Дания и така стигна до въпрос за 20 000 лева.

"Кои организми оцеляват в открития космос и дори дават потомство след завръщането си на Земята в експеримент от 2007 г.? – Кърлежи, Бавноходки, Морски таралежи или Опашати чехълчета", бе питането.

Участничката поразсъждава, показвайки солидни знания в биологията. "Аз съм дошла да играя повече отколкото да спечеля. И според мен повече бих съжалявала, ако не рискувам сега, а не бих съжалявала, ако рискувам, сгреша и си тръгна с едно много добро представяне. Аз съм такъв човек, а също съм и късметлия. Ще маркирам опашати чехълчета", каза тя, но Билалов я разочарова, че вярно тук е "бавноходки". Така младото момиче си тръгна с 5000 лева въпреки големите суми, до които стигна и обеща, че ще заведе майка си и баща си на почивка с парите.

Интересната игра, отношението на момичето и впечатляващите ѝ познания изумиха българските зрители, които признават, че са се възхитили от нея и с удоволствие са следили напредъка ѝ в шоуто.