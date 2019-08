Между 2 и 36 градуса ще е през септември

Най-високите температури през септември у нас ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-ниските - между 2 и 7 градуса, съобщи за БТА синоптикът в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) Красимир Стоев. През септември се очаква средните месечни температури у нас да бъдат около и над нормата, която за равнините е между 18 и 21 градуса, за високите полета - между 15 и 17 градуса, а за планините - между 3 и 8 градуса. Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 30 и 50 литра на квадратен метър, а за планинските и припланинските райони - от 50 до 80 литра на квадратен метър. През първите няколко дни от септември ще е предимно слънчево и в по-голямата част от страната горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. Към средата на първото десетдневие от северозапад на югоизток ще премине слабо изразено атмосферно смущение и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. През втората половина от периода температурите относително ще се понижат, но отново ще са по-високи от обичайните. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В края на десетдневието облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. През повечето дни от второто десетдневие на септември температурите ще бъдат близки до обичайните, а времето ще е спокойно и предимно слънчево. Вероятност за преминаване на атмосферни смущения с превалявания има около 14-15 септември и около 18 септември, когато и температурите относително ще се понижат. През третото десетдневие температурите бавно ще се понижават. През повечето дни от периода ще е относително сухо и спокойно. Вероятност за преминаване на атмосферни смущения с валежи има около 22 септември, 26 септември и в края на месеца. Според климатичната справка на НИМХ през септември отслабва интензивността на атмосферната циркулация над Европа поради намаляването на топлинните различия между океана и сушата. Това е причина за усилване на климатичното засушаване в нашата страна. Макар и рядко в някои години валежите превишават неколкократно месечните норми. Обикновено облачните дни през септември у нас са от 2 до 6, а тези с валеж - около 4. Измервани са и изключително високи температури - около 40 градуса, но през втората половина от месеца има условия за слани във високите полета. Астрономическата справка показва, че в началото на септември слънцето в София изгрява в 6 часа и 51 минути, и залязва в 20 часа и 02 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 11 минути. В края на месеца слънцето изгрява в 7 часа и 22 минути, и залязва в 19 часа и 11 минути. Продължителността на деня вече е 11 часа и 49 минути. Фазите на луната през септември са: на 6 септември - първа четвърт, на 14 - пълнолуние, на 22 - последна четвърт, и на 28 септември - новолуние. На 23 септември в 10 часа и 50 минути у нас настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен, информира Красимир Стоев. източник: dnes.dir.bg Още за: температури полета райони Още от: България и свят



