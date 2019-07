Майка на осиновено тежко болно дете спешно търси биологичните му родители

7 юли 2019 10:53 574 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Стопкадър от YouTube



Социалните служби не разкриват тайната, съдът трябва да разреши

Майка на осиновено болно дете моли за помощ с писмо до медиите. Тя търси биологичните родители, които изоставили рожбата си през 2001 година в дома в Монтана. Детето е в риск и има спешна нужда да намери истинските си майка и баща поради здравословен проблем, съобщи "24 часа". Биологичният баща се казва Славейко Георгиев и е роден през 1952 г., а майката - през 1970 г. С тези данни разполага жената. Биологичните родители имат още две деца. "Молим ви, помогнете да намерим адреса на тези биологични родители, за да спасим детенцето си", умолява медиите жената, която е отгледала детето. Имейлът ѝ е [email protected] Институциите засега отказват информация. От дирекцията по социално подпомагане отговориха, че поради тайната на осиновяването не могат да дадат информация. Майката трябва да се обърне с молба към съда. Ако случаят е спешен, реакцията ще е бърза - в такива случаи се правят изключения и тайната на осиновяване пада. След сигнала на майката репортер на изданието се е обърнал към полицията, откъдето обещаха съдействие. Според медици биологичните родители се търсят при нужда от животоспасяващи операции, донорство, трансплантация на органи или наследствена болест, която се е появила при детето. източник: dnes.dir.bg Още за: майка дете писмо Още от: България и свят



