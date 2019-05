Лято 2019: Свирепи жеги в Европа, мощни бури на Балканите

22 май 2019 10:18 893 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Екстремно горещо и сухо лято се очаква в голяма част от Европа

Прогнозата на сайта Акууедър, публикувана днес, предвижда екстремни горещини във вътрешността на континента, а за Балканите - горещо, но с не толкова екстремни температури, лято. Същевременно, за нашия регион ресурсът очаква често повтарящи се мощни гръмотевични бури с порои, наводнения и градушки. Дългите сухи периоди ще доведат до суша и ще застрашат селското стопанство, тъй като през летните месеци дъждовете ще са по-малко от обичайните за голяма част от континента. Опасни горещи вълни ще има от Иберийския полуостров до Централна Европа. Най-големият акцент през лятото вероятно ще бъдат дългите горещи вълни, които ще обхващат области от Португалия и Испания до Полша и Унгария. Жегите ще започнат през юни на Иберийския полуостров, преди да се разпространят на север и изток през летните месеци. Горещината ще бъде по-устойчива, отколкото през миналото лято, когато рекордни температури бяха отбелязани в части от Португалия, Белгия, Холандия, Германия и Скандинавия, но обикновено продължаваха само по около седмица или малко повече. Дори когато най-интензивните горещи вълни намаляват, то ще бъде кратко и температурите ще останат близо или над нормалните, преди да се върнат отново на опасно високи нива. Високи температури над 38 C ще има от Северна Франция, Белгия и Холандия до Полша, Словакия и Унгария. "Високите температури могат да достигнат и надминат 40 градуса по Целзий в някои части на Южна и Източна Франция от юли до началото на август", заяви метеорологът Тайлър Ройс. Най-горещите места в Португалия и Испания ще имат продължителни горещи вълни, с температури, достигащи 43 C Неестествено топлите нощи също ще бъдат нещо обичайно по време на тези горещите вълни. Това ще направи трудно поносим живота в помещения без климатик, тъй като те няма да могат да се охладят до комфортни граници, преди топлината да се завърне отново на следващия ден. За жителите и посетителите на тези региони ще е важно да бъдат внимателни по време на дългите горещи периоди, за да предотвратят лоши последствия за здравето си. Пиенето на много вода, прекарването на времето на сянка или в климатизирани помещения и носенето на леки дрехи ще бъдат необходимост. Когато е възможно, физическата активност на открито трябва да се избягва по време на най-горещата част от деня. Безветрието по време на антициклоналните горещи периоди, допринасящи за интензивната горещина, ще водят и до лошо качество на въздуха, особено в и близо до градовете. Качеството на въздуха може да се влоши и от дим от горски пожари. Горски пожари заплашват Испания, Португалия и Алпите Интензивните топлинни вълни и дългите периоди на сухо време през лятото ще донесат висок риск за горски пожари в голяма част от Западна и Централна Европа. Най-рисковите райони ще бъдат от Северна Португалия до Северна Испания и от Алпите до Германия и Чехия. Влажната зима и пролетта в голяма част от Западна и Централна Европа ще доведат до развитие на повече растителност, отколкото в предишни години. Въпреки това, тъй като сухите метеорологични условия ще преобладават още отрано през лятото, високият риск от пожар през втората половина на сезона ще бъде налице. Балканският полуостров ще бъде арена на чести и повтарящи се силни гръмотевични бури. Докато сухото и горещото време доминира в голяма част от Европа това лято, мощни гръмотевични бури ще има на Балканския полуостров през целия сезон. Въпреки, че регионът няма да бъде имунизиран от горещи вълни, екстремната жега ще бъде по-граничена. Силните гръмотевични бури ще са чести Гърция в Сърбия, Румъния и България. Неустойчивото време в региона ще се разпространява както от Средиземноморието, така и от Източна Европа и Русия. Силните гръмотевични бури най-вероятно ще бъдат чести в следобедните и вечерните часове. Най-голям риск за региона, вследствие на мощните гръмотевични бури, ще носят ветровете, градушките и евентуалните наводнения. Лятно слънце във Великобритания и Франция, но в региона настъпва суша. Сухото време ще доминира по-голямата част от лятото в Ирландия, южните части на Обединеното кралство, Бенелюлс и Северна Франция. Сухото време ще предостави широки възможности на хората да се забавляват на открито. Температурите там обикновено ще са на средно или над средното ниво от юни до август, но най-интензивната жега ще бъде във вътрешността на Европа. Ще бъдат възможни кратки топлинни вълни, обикновено с продължителност три дни или по-малко, преди по-хладният въздух да донесе облекчение. "По време на тези горещи включвания температурите могат да достигнат 32 градуса по Целзий в южна Англия и Мидландс", каза Ройс. С напредването на лятото, сухото време, съчетано с над нормалните температури и продължителното слънчево греене, ще доведе до засушаване в целия регион. Там също ще има повишен риск за горски пожари от края на лятото поради сухите условия. Засушаване е по-малко вероятно в Шотландия, където фронтовете ще водят периодични валежи и по-хладен въздух. Липса на горещини за Скандинавия и Източна Европа След изключителните горещини и горски пожари от миналото лято, Скандинавия може да очаква по-типично лято тази година. Температурите ще бъдат сезонно високи, но не се предвиждат продължителни топлинни вълни или продължителни сухи периоди. Комбинацията от по-ниски температури и от време на време валежи, ще намали драстично риска от горски пожари, в сравнение с миналата година, когато много области преживяха най-тежките пожари в съвременната история. "Докато голяма част от Скандинавия видя по-малко от 50% от обичайните си валежи миналото лято, регионът може да очаква 70-100% от нормалното това лято," каза Ройс. Източна Европа ще избегне голяма част от екстремните климатични условия, които ще обхванат континента това лято. Въпреки това, температурите могат да достигнат за кратко 38 C в средата на лятото, според Ройс. Като цяло се очаква топло време с незначителни валежи от Украйна до Естония. Местата от Южна Литва до Западна Украйна ще бъдат най-предразположени към горещини, докато гръмотевични бури ще има понякога в южната част на Беларус, Украйна и Молдова. източник: dnes.dir.bg Още за: жеги бури Балкани Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката