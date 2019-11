Лекари: За починалото дете е направено всичко, има пневмонии, които се развиват за часове

Снимка: You Tube Снимка: You Tube Първите изследвания не показват, че 3-годишното момченце има тежка пневмония и умира, твърди проф. Иван Литвиненко

Първите изследвания не показват, че 3-годишното момченце има тежка пневмония и умира. Четири часа по-късно показателите му се променят, твърди проф. Иван Литвиненко, който е член на лекарската комисия, създадена по казуса в Специализираната болница по детски болести в София. Шефовете на трите болници с отношение към случая със смъртта на 3-годишното момченце бяха временно отстранени. Премиерът разпореди това на министъра на здравеопазването. "Абсолютно единодушно всички членове на комисията стигнахме до извода, че за това дете е направено всичко, което би направил всеки един от нас. Разбирам мъката на родителите, през техните очи сигурно случаят изглежда по-различно. Но и лекарят е човек и ние преживяваме всеки такъв казус", заяви в "Тази сутрин" по bTV проф. Литвиненко. Според него става едно размиване по този случай и не се оценява в какво състояние детето е дошло и след това как болестта се е развила. Той бе категоричен, че не е имало дълго убеждаване детето да бъде хоспитализирано, а въпросът е бил къде да бъде настанено. "До настаняването му на легло то е имало вече проведени изследвания, които да ориентират лекарите къде да бъде настанено и какво да бъде предприето. Направена му е кръвна картина и рентгенография, за която се спекулира дали въобще съществува. Първата снимка не показва възпалителни изменения в белия дроб", обясни проф. Литвиненко. "Освен снимката, има и други показатели. Твърди се, че детето е било в тежко състояние и умиращо пред кабинета. Кръвно-газовият анализ показва 98% насищане с кислород на тъканите му. Това показва, че в този момент детето не е имало признаци на дихателна недостатъчност, няма тежка пневмония. Да, състоянието му се влошава и това никой не го оспорва. Но това става четири час след приемането му. Тогава тези показатели се променят. Прави се втора снимка и промените са масивни. Има такива пневмонии, които протичат злокачествено и за часове умират деца по цял свят", каза още професорът. Доц. Атанас Мангъров участва в изготвянето на проверката по трагедията със смъртта детето. Той обясни какво е било състоянието на момченцето при прегледа в болница "Лозенец" около 10:30 ч. сутринта. То е било в "задоволително общо състояние и активен по време на прегледа", според лекарската документация. Той също заяви, че има пневмонии, които се развиват толкова бързо, и всяка година има по няколко такива случая, за които се водят дългогодишни дела. "Въпросът тук е защо това дете не е хоспитализирано. В педиатричната болница се чака, защото това е най-голямата университетска болница. Само на 200 м се намира инфекциозната болница, а това е инфекциозно заболяване. Детето обаче не е заведено там, а в Правителствена болница. За да го заведат на другия край на София, значи не е било чак толкова спешно", заяви доц. Мангъров. източник: dnes.dir.bg Още за: лекари дете казус Още от: България и свят



