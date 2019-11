Кубинските власти за първи път разкриха как шпионират народа си

Властите в Куба за пръв път обявиха публично основните правила за всеобщо и продължително наблюдение и разследване под прикритие срещу 11-те милиона жители на страната, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА. В указ на президента Мигел Диас-Канел от 8 октомври, обнародван днес, се казва, че прокурорите могат да разпореждат наблюдение и подслушване на всички форми на комуникация, без да искат разрешение от съда, каквото се изисква в повечето латиноамерикански държави. Документът официализира статута на информаторите, агентите под прикритие и подвеждащите операции. Указът е предназначен "да повиши ефективността на превенцията и борбата с престъпността", пише в коментар в кубинския регистър на новите закони и нормативни актове. Могъщото разузнаване и агенциите по сигурността в Куба от десетилетия извършват мащабно наблюдение върху обществото чрез различни средства за подслушване и мрежа от доносници и агенти под прикритие, но тяхната роля никога не е била огласявана толкова подробно, отбелязва АП. Указът изброява различни роли: агенти на вътрешното министерство за разследване под прикритие; сътрудници-свидетели, които осигуряват информация срещу благосклонно отношение; подвеждащи операции, в които незаконни стоки преминават под контрола на полицаи. Нормативният акт позволява прехващане на телефонни разговори, пряко записване на гласове, проследяване и видеозаписи на заподозрени лица и тайно проникване в компютърни системи. източник: dnes.dir.bg Още за: власти разследване страна Още от: България и свят



