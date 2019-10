Кристалина Георгиева се обяви за женски квоти на работното място

16 октомври 2019 09:38 389 прочита



Снимка: istock by Getty Images



Снимка: istock by Getty Images Снимка: istock by Getty Images Шефът на МВФ споделя своята рецепта за успеха на една млада жена в службата. Доклад на Фонда констатира, че нежният пол дава много повече неплатен труд

"Никога не се съгласявайте да бъдете по-ниско платени от колегите си мъже, никога!", призова жените новият управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, демонстрирайки твърдата си решимост да се бори за равноправие на жените и мъжете на работното място, предаде Франс прес, на която се позова БТА. В първия ден от есенните срещи на МВФ и Световната банка вчера Георгиева се обяви в подкрепа на квотите, които ще дадат на жените по-голям достъп до ръководни постове. "Квотите не са идеално решение, но са едно прагматично решение", отбеляза тя, подчертавайки, че "без квоти ще е нужно много, много време", докато се постигне равен достъп до най-висшите постове в компаниите. На въпроса на една млада жена каква е рецептата за успех в света на бизнеса и на работното място, ръководителката на МВФ отговори: "Трябва да бъдете компетентна и да проявявате повече самоувереност, а също да се представяте в най-добрата си светлина." Позовавайки се на огласен вчера доклад на Фонда, посветен на незаплатения труд, Георгиева подчерта необходимостта да бъде решен проблемът с труда, за който не се плаща възнаграждение, като грижите за деца и възрастни хора и домакинските задължения, извършван най-често от жени. "Жените полагат средно по два часа повече незаплатен труд на ден от мъжете", отбеляза Георгиева. Авторите на доклада посочват, че макар неравенството между половете при неплатения труд в последните десетилетия да е намаляло, то все още е съществено. Дори в страните с най-голяма равнопоставеност в света като Норвегия жените полагат поне 20 процента повече незаплатен труд от мъжете, най-вече домакинска работа. Често жените са принудени да носят бремето на домакинските задължения, а времето, посветено на незаплатен труд, отразява принудите, наложени от културните норми, липсата на обществени услуги и инфраструктура или политиките за отпуските по семейни причини, се отбелязва в доклада. Дори когато жените извършват заплатен труд, "професионалното декласиране е нещо обичайно, тъй като жените избират работа с по-ниско равнище на компетентност или на непълен работен ден, за да съвместяват платената работа с грижите" за семейството. източник: dnes.dir.bg Още за: Кристалина Георгиева директор място Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката